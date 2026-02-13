Jac Orie, de coach van Joep Wennemars, heeft een inkijkje gegeven in de dag van de topschaatser na het debacle op de olympische 1000 meter. De schaatser mocht even blijven liggen, maar Orie heeft de foute wissel meermaals teruggekeken. Daarbij kwam hij tot heftige conclusies.

“We hebben hem even laten liggen”, vertelt Orie tegenover de NOS over de ochtend van Wennemars na het debacle op de 1000 meter. De coach zelf verscheen al langs de baan, maar had zijn pupil nog niet gezien. vertelt dat hij donderdag alleen maar hoefde los te fietsen. Het belangrijkste volgens Orie is echter dat de knop om moet bij Wennemars. Hij ziet dat zijn pupil goed en fit genoeg is en weet dat hij kan meestrijden voor een medaille op de 1500 meter.

Wennemars zal zich weer moeten focussen op het vervolg van zijn Olympische Spelen. Door het uitstekende kwalificatietoernooi dat hij reed in Thialf, mag hij ook in actie komen op de 500 meter en op de 1500 meter. Op de laatstgenoemde afstand wordt hem het meeste kans toegedicht op een medaille in de schaatshal in Milaan.

Terugkijken van de foute wissel

Orie heeft het moment van de foute wissel al meermaals terug gekeken en is ook tot nieuwe inzichten gekomen. De coach vond het moment erger toen hij terug keek dan toen hij het live meemaakte. Tijdens het terugkijken besefte Orie dat Wennemars geluk heeft gehad dat hij überhaupt kon blijven staan. "Ik denk dat het hem meer gescheeld heeft dan ik in eerste instantie dacht."

"Je ziet dat dat been helemaal weggeschopt wordt", vertelt Orie over het moment van impact tussen Ziwen en Wennemars tijdens het fatale moment op de 1000 meter. "De punt van de schaats heeft ook een klap gehad. Je ziet hem voorover gaan en dat hij dan blijft staan is eigenlijk een klein wonder. Die jongen raakt Joep op de punt van zijn ijzer en daar zie je ook een hap inzitten."