De olympische 1000 meter langebaanschaatsen ligt inmiddels een flink poosje achter ons. Maar nog altijd houdt Joep Wennemars de gemoederen bezig bij schaatslegende Marianne Timmer. Zij is vooral onder de indruk van een actie van Joeps vader Erben. "Zij zijn altijd maatjes geweest."

Erben is nog steeds aangeslagen", zegt Timmer in haar podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Wennemars senior nam contact op met Jan Bos, de trainer van de Chinees Lian Ziwen. "Ik vind het wel mooi dat hij dat doet. We hebben Jan in dat interview gezien. Die trok ook helemaal wit weg. Maar je ziet dat hij ook compleet was aangeslagen. Dit wil je als sporter dat dit niet gebeurt. Zeker niet hinderen, maar ook niet gehinderd worden. Dus van twee kanten....."

"Jan voelt hem natuurlijk ook. Want Erben en Jan zijn altijd als maatjes. We zijn met zijn drieën een heel stuk opgegroeid en hebben we het sprinten op de kaart gezet. Dan voel je de pijn van de zoon van. Dus ik vind het mooi dat Erben Jan ook heeft gebeld en het heeft uitgesproken. Wel groots eigenlijk", vindt Timmer.

Steun voor Joep Wennemars

Ruim 24 uur na de race is Timmer nog altijd aangeslagen. "Als sporter is dit een van de ergste dingen, omdat dit niet je eigen fout is", vertelt ze. Met het tegenargument dat Ziwen eerder uit de bocht kwam, rekent ze dan ook snel af: "Dat is niet zo, de buitenbaan heeft voorrang omdat hij gewoon sneller is. Joep behoorde voor te gaan en daardoor verziekt hij de race van een ander. Dat maakt het extra zuur."

Vanuit het Chinese kamp kwam via Bos en Ziwen een excuses. "Goed om te zeggen. En Jan heeft het ook goed verwoord: 'Hij heeft het absoluut niet expres gedaan'. Ergens wil je dat wel horen. Maar het blijft een persoonlijk drama voor Joep. Dat is niet meer om te keren. Hopelijk herpakt hij zich", zegt Timmer, met het oog op de 500 en 1500 meter die hij nog moet rijden.

