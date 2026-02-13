De emoties in de familie Wennemars liepen de afgelopen dagen flink op. Het begon allemaal zo mooi met een uitstekende eerste 700 meter van Joep op de olympische 1000 meter, maar het vervolg was een stuk minder. En daar had vader Erben het zichtbaar moeilijk mee.

Het verhaal rond de 1000 meter van Wennemars is inmiddels bekend. De topschaatser werd een bronzen medaille ontnomen, omdat zijn opponent Lian Ziwen hem geen voorrang gaf bij de laatste kruising. Wennemars was woedend, mocht opnieuw rijden, maar slaagde er niet in zijn tijd te verbeteren. Een vijfde plaats bleef het eindresultaat.

Joeps vader Erben ging tussen de twee ritten van zijn zoon nog naar beneden om hem te kalmeren, maar ook hij zat nog vol adrenaline. Het beeld van zijn reactie op het moment van de botsing van zijn zoon sprak boekdelen: ongeloof, woede, verdriet. Een afschuwelijk déjà vu voor vader Erben, want ook hij zag zijn eerste rit als schaatser op de Olympische Winterspelen jaren geleden in duigen vallen. Toen door een crash.

Wennemars en de beveiligers

Op TV was al te zien hoe Wennemars meeleefde met zijn zoon, maar vanaf de tribune was het nog beter te zien. Dat vertelt sportjournalist Frank Evenblij in de podcast Bureau Sport. Hij deelt een verhaal over Wennemars die eerst een vak naast hem zat, maar de race daar niet goed kon zien. De oud-schaatser besloot dan ook naar het vak van Evenblij te komen om daar helemaal vooraan te gaan staan om de race van zijn zoon beter te kunnen bekijken. Dat was echter niet de bedoeling en dus werd hij hier op aangesproken.

Wennemars wilde echter onder geen beding weg op de plek en er moesten vier beveiligers aan te pas komen om hem te overtuigen terug naar zijn vaste plek te gaan. Dat kreeg de beveiliging echter niet voor elkaar. "En Erben die kreeg een woedeaanval!", schreeuwt Evenblij dan, over de oud-schaatser die met regelmaat opduikt in de podcast. "Ik heb nog nooit iemand zó kwaad gezien. Echt niet normaal."

Volgens Evenblij schreeuwde Wennemars uit: "Ik blijf hier, that's my son!" De verslaggever zegt kippenvel te hebben gekregen en uiteindelijk zagen de beveiligers de emotie bij Wennemars, die op de plek mocht blijven staan om zijn zoon bij de finish aan te moedigen. "Ik zag een vader die gewoon helemaal kapot ging. Ik had zo met hem te doen, het raakte me echt enorm."

Gesprek met Jan Bos

Wennemars onthulde donderdag al bij de NOS dat het debacle rond zijn zoon hem nog lang heeft bezig gehouden. Zo belde hij om 02:00 uur zijn schaatsvriend Jan Bos op, de coach van Lian Ziwen. Wennemars vertelde zijn oud-collega 'dat ze te veel hadden meegemaakt om de band kapot te laten gaan' en accepteerde de excuses van Bos, die hij al meermaals had aangeboden. De boodschap dat Ziwen de wissel absoluut niet expres naar de knoppen liet gaan, kwam daarmee binnen bij Wennemars.