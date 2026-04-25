Wat hebben de schaatsfans genoten van de Japanse alleskunner Miho Takagi. Gedurende 15 jaar reed de Japanse een zeer imposante prijzenkast bij elkaar. Ze behoort tot de allergrotosten ooit in haar sport. Ze nam afscheid na de WK allround in Thialf. Een paar weken later dook ze bijna onherkenbaar op in eigen land.

Takagi is pas 31 jaar en had dus nog wel even doorgekund, maar toch besloot ze om een punt achter haar loopbaan te zetten. De Japanse is één van de grootste schaatssters aller tijden, want ze hoort in het selecte clubje dat zowel wereldkampioen sprint als allround is geworden. Dat is bijvoorbeeld haar tijdgenote Ireen Wüst nooit gelukt.

Ook pakte ze twee gouden medailles op de Olympische Winterspelen, zes titels op de WK afstanden en is ze nog altijd de houdster van het wereldrecord op de 1500 meter. Niet alleen Wüst was een stevige concurrente van Takagi, de laatste jaren kreeg ze ook te maken met Jutta Leerdam, die haar aftroefde op de 1000 meter bij de Olympische Winterspelen van 2026.

Keizer

Takagi is de succesvolste Japanse olympiër ooit op de Winterspelen. Voor haar gaan veel deuren open in het Aziatische land. Zo werd ze afgelopen week uitgenodigd bij een evenement in de aanwezigheid van de Japanse keizer. Sinds 1 mei 2019 is Naruhito de 126e keizer van Japan.

De gelegenheid was een tuinfeest dat in het teken stond van de lente. Op haar Instagram-account deelde Takagi foto's van de bijeenkomst. Ze schrijft: "Tuinfeest. Ik was uitgenodigd. Ik werd voor het eerst uitgenodigd tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang, en ik had de eer om drie keer achter elkaar een Fujimusume Kinutaya furisode kimono te dragen, in Peking en Milaan. Ik ben erg blij dat zo'n prachtig kledingstuk, dat ik normaal gesproken niet zou kunnen dragen, voor mij beschikbaar werd gesteld. De waardevolle gesprekken met leden van de keizerlijke familie en de tijd die ik in de furisode kimono heb doorgebracht, waren beide ontzettend waardevol. Hartelijk dank."

Schok

De foto valt in de smaak bij Aziatische nieuwsconsumenten. De Koreaanse krant Star News kopt bijvoorbeeld: "Japanse schaatskoningin doet haar schaatspak uit en draagt een kimono, waarmee ze het land shockeert. Ze is totaal veranderd sinds haar pensioen."

Haar fans laten bewonderende reacties achter. Zoals: "Ze is zo mooi", "De kimono staat haar perfect", "De sfeer is totaal anders dan tijdens de hectische schaatswedstrijden" en "Haar natuurlijke make-up ziet er echt stijlvol uit."