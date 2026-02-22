Topschaatsster Femke Kok beleefde Olympische Spelen om van te dromen. De Friezin was goed voor goud en zilver, leverde een grote bijdrage aan de historische eindpositie van Nederland op de medaillespiegel en genoot naar eigen zeggen van een ‘geweldig gezelschap en nieuwe herinneringen’. Op Instagram geeft ze een bijzonder inkijkje in hoe de afgelopen weken eruitzagen.

Kok trapte af met een zilveren medaille op de 1000 meter, waar ze op waarde geklopt werd door Jutta Leerdam in de slotrit met een olympisch record. Een aantal dagen later won ze alsnog het felbegeerde olympisch goud op de 500 meter, haar favoriete afstand.

Pindakaas, hagelslag en pannenkoeken

Ondertussen genoot Kok ook van wat vrije tijd in Milaan. Zo kwamen haar geliefde Jack Russell Puck, haar ouders en haar opa en oma over, of 'pake en beppe', zoals de schaatsster hen in het Fries noemt. Ook liet ze zich enkele delicatessen goed smaken, zoals Italiaans gebak, koffie en een matchadrankje. Toch kon ze haar Nederlandse eetgewoontes in Milaan niet helemaal loslaten. Op een van de foto’s poseert ze trots tijdens het ontbijt met een pak pure hagelslag en twee potten pindakaas. 'Zo dankbaar voor het beste gezelschap en nieuwe herinneringen', schrijft de Friezin bij de reeks foto's op Instagram.

Ook Koks favoriete pre-wedstrijdmaaltijd is typisch Nederlands. Hoewel er in Milaan op elke straathoek een pastatent te vinden is en collega’s als Jutta Leerdam graag een bord pasta eten voordat zij de schaatsbaan op gaan voor een wedstrijd, kiest Kok het liefst voor pannenkoeken. Dat vertelde ze onlangs in gesprek met Women’s Health. Pasta vindt ze te zwaar op de maag liggen voor een wedstrijd.