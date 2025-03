Dit bedrag verdient topschaatsster Joy Beune op WK afstanden dankzij haar drie wereldtitels

Joy Beune heeft bij de WK afstanden goed gecasht. De 25-jarige topsschaatsster van Team IKO-X2O won in Hamar het goud op de 1500 en 3000 meter en werd met Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud ook wereldkampioen op de teampursuit. Dat alles bij elkaar leverde haar het nodige prijzengeld op.

Beune nam het donderdagavond in Hamar als eerste op tegen de Noorse thuisfavoriete Ragne Wiklund en rekende met haar af in een rechtstreeks duel op de 3000 meter. Toch bleek Wiklund achteraf niet eens het grootste gevaar, want de Nederlandse was maar net sneller dan de tijd die de ervaren Martina Sablikova (zilver) even daarvoor had gereden. Merel Conijn maakte het Nederlandse feestje compleet door het brons te pakken.

Voor Beune was het na haar gouden medailles op de 5000 meter en de ploegenachtervolging vorig jaar alweer de derde titel uit haar carrière op de WK afstanden. De Nederlandse verdient met de zege ook nog eens een bijzonder geldbedrag, want de winst levert haar 6000 dollar (ruim 5500 euro) aan prijzengeld op.

Meer goud voor Joy Beune

Beune sloot zondag op magistrale wijze de WK afstanden af met goud op de 1500 meter. Ook die prestatie leverde haar opnieuw 6000 dollar op. Daarnaast won ze met Rijpma-De Jong en Groenewoud op vrijdag ook nog de ploegenachtervolging. Daar moet de prijzenpot echter worden gedeeld. Al met al is het voor Beune een lucratief WK geworden. Naast het prijzengeld zal ook haar commerciële markwaarde weer zijn toegenomen.

Op de 5000 meter deed Beune niet mee doordat ze op de NK afstanden slechts als vierde eindigde. De WK-tickets op die afstand gingen daardoor naar Conijn en Sanne in 't Hof. Daardoor kon Beune haar wereldtitel op die afstand niet verdedigen.

World Cup

Beune heeft door haar prestaties eerder dit seizoen ook al het nodige prijzengeld verdiend. Ze deed het heel erg goed tijdens de World Cup-wedstrijden in de afgelopen maanden en eindigde daardoor ook hoog in meerdere klassementen. Dat leverde haar alles bij elkaar ook een heel mooi bedrag op.