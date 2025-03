Sensationele Joy Beune pakt in hol van de leeuw goud bij WK afstanden, Nederlandse debutante ook op het podium

Joy Beune is de WK afstanden in Noorwegen op geweldige wijze begonnen. De 25-jarige schaatsster pakte in het hol van de leeuw de wereldtitel op de 3000 meter. Beune rekende in een rechtstreeks duel af met de Noorse topfavoriete Ragne Wiklund, die uiteindelijk zelfs naast het podium viel. Martina Sablikova verraste met het zilver en de debuterende Merel Conijn pakte de bronzen medaille.

Al voor de start was duidelijk dat er een andere winnares dan vorig jaar zou gaan komen op de 3000 meter, want toen was Irene Schouten de sterkste in het Canadese Calgary. Beune werd uiteindelijk de opvolgster van haar landgenote, maar het had heel weinig gescheeld of de ervaren Sablikova was er voor de zevende keer met de wereldtitel op de drie kilometer vandoor gegaan.

Beune wint met miniem verschil

De Tsjechische, die na volgend jaar gaat stoppen, vocht namelijk een prachtig duel uit met Conijn en verraste door met een ruim verschil naar de snelste tijd te rijden. De Nederlandse deed het ook verdienstelijk en zette op dat moment de tweede tijd neer, maar zij wisten dat met Beune en Wiklund er nog twee ijzersterke schaatssters aan aan de bak moesten.

Beune moest het in het hol van de leeuw opnemen tegen de Noorse en bleek na een prachtige rit het meeste over te hebben. Ze reed in de laatste ronde weg bij Wiklund en troefde met een heel klein verschil van 0,18 seconden ook nog eens Sablikova af en pakte daarmee de wereldtitel. Wiklund kwam uiteindelijk éénhonderdste tekort ten opzichte van Conijn en dus leverde de eerste afstand direct twee medailles op voor Nederland.

Derde WK-goud

Voor Beune is het haar derde gouden medaille op de WK afstanden. Vorig jaar pakte ze in Calgary het goud op de 5000 meter door verrassend af te rekenen met Schouten en samen met haar en Antoinette Rijpma-De Jong was ze ook de beste op de ploegenachtervolging. Op dat toernooi won ze ook nog brons op de 1500 meter.

Beune krijgt dit weekend nog twee kansen om meer eremetaal te winnen, want ze komt nog in actie op de 1500 meter en de ploegenachtervolging.

Groenewoud stelt teleur

Marijke Groenewoud was de laatste weken in topvorm en stond ook aan de start als de regerend Nederlands kampioene op de 3000 meter. De 26-jarige schaatsster van Team AH-Zaanlander stelde echter teleur en kwam met een tijd van 4.04,93 niet verder dan de negende plaats.