Elisa Dul gaat al een tijdje mee in de schaatswereld, maar wordt nog elk jaar beter en sneller. Iets wat je vaker ziet bij langeafstandsrijders. Vorig jaar mocht de 27-jarige Dul zich bewijzen als de beoogde opvolgster van Irene Schouten, maar dat viel nog niet mee.

Dul switchte in haar carrière langzaam van de sprintafstanden naar de langere afstanden. Het maakt haar inmiddels een 'alleskunner', of beter gezegd: een allrounder. In 2017 deed zij voor het eerst mee aan de NK afstanden, destijds nog aan de 1000 meter en de mass start.

In de jaren daarna volgden continu deelnames aan de 500, 1000 en/of 1500 meter, telkens zonder al te indrukwekkende resultaten. Een vierde plek op de 1000 meter in 2020 was tot dan toe het beste resultaat. Dul bleef tot en met het NK van 2022 doorsukkelen in de middenmoot van de sprintafstanden.

Van sprinten naar allrounden

Het moet anders, dachten de trainers van Team Albert Heijn-Zaanlander. Jillert Anema & co zagen in Dul een allrounder. Tegen Schaatsen.nl zei ze: "Zij vroegen aan mij of ik meer op de lange afstanden wilde gaan trainen. Daar stond ik voor open en zo ben ik langzaam richting de 3 en 5 kilometer gegroeid. Daarnaast blijf ik die korte nummers zeker rijden."

De toeschouwers in Thialf zullen verbaasd zijn geweest, toen Dul zich op de NK afstanden van 2023 aan de start van de 3000 meter meldde. Ze moest het doen met een achtste plek, máár het was wel het eerste seniorentoernooi waar ze een medaille pakte: brons op de mass start. Een afstand die later in dit verhaal belangrijk wordt.

Nieuwe ster op de mass start

In 2024 kwam ze terug naar het NK om voor het eerst écht hoge ogen te gooien. Op welke afstand? Doe ze (bijna) allemaal maar, dacht ze. Dul werd achtste op de 1000, vijfde op de 1500, derde op de 3000, vijfde op 5000 en ook deed ze mee aan de mass start. Dul gooide er vervolgens ook succesvolle NK allround achteraan: een tweede plek, achter Antoinette Rijpma-de Jong.

Dul heeft de weg omhoog ingeslagen. Dat werd vorig jaar direct beloond met een plekje op de mass start bij de World Cups, waar twee Nederlandse schaatssters aan mee mogen doen. In de voorgaande seizoenen was Irene Schouten de grote ster, samen met Marijke Groenewoud. Zij konden bij Team Albert Heijn-Zaanlander samen trainen op die discipline. Nu Schouten gestopt is, lijkt de bondscoach een slimme keuze te hebben gemaakt: een andere teamgenoot naast Groenewoud zetten.

Steeds dichterbij

Vorig jaar kwam Dul al iets dichterbij op de NK afstanden, met een vijfde plek op de 1500 meter en een zesde positie op de drie kilometer. Komend seizoen zal Dul zich opnieuw richten op de 1000, 1500, 3000 en 5000 meter. Tenminste, in ieder geval dit weekend op de NK afstanden. Daar wil ze kijken op welke onderdelen ze zich de rest van dit olympische seizoen zal richten.