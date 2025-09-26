Topschaatsster Elisa Dul draait al wat aantal jaartjes mee in de Nederlandse schaatswereld. Dit seizoen moet alles op zijn plek vallen om haar grootste droom in vervulling te laten gaan. "Daar doe je het uiteindelijk allemaal voor."

Dul staat bekend om haar veelzijdigheid. In de beginjaren van haar carrière focuste ze zich vooral op de sprintonderdelen. Vanaf 2022 ging voor haar de knop om richting het allrounden, met als hoogtepunt zilver op het NK allround in 2024.

'Allergrootste doel'

Verder is de 3000 meter de afstand waar Dul haar meeste succes op behaalde. Ze plaatste zich op die afstand in 2024 voor de WK afstanden en behaalde in datzelfde jaar ook brons op deze afstand op het NK. Genoeg reden voor haar om erin te geloven dat plaatsing voor de Olympische Spelen in Milaan mogelijk is. "Dat is voor mij het allergrootste doel dit jaar", vertelt de 27-jarige schaatsster tegen Sportnieuws.nl.

Dul vertelt dat ze er goed voor staat om haar allergrootste doel te bereiken. "Ik ben de zomer hartstikke goed doorgekomen. Weinig gekke dingen."

'Daar doe je het uiteindelijk allemaal voor'

Plaatsing voor de Olympische Spelen is voor Dul meer dan alleen haar doel. "Meedoen aan de Spelen is mijn allergrootste droom. Het is het mooiste toernooi en daar doe je het uiteindelijk allemaal voor." Stiekem droomt de schaatsster die rijdt voor Team AH Zaanlander er van, dat ze terugkomt met een gouden plak. "Het zou mooi zijn als het allemaal lukt zoals je het in gedachte hebt."

'Je hoopt dat een medaille goed beloond wordt'

De Noorse schaatser Peder Kongshaug onthulde begin september dat de salarissen van de Internationale Schaatsunie (ISU) afgelopen dertig jaar verdrievoudigd zijn, terwijl het prijzengeld voor de rijders in diezelfde tijd exact gelijk bleef. Veel schaasters, waaronder sprinter Merijn Scheperkamp, spraken zich negatief uit richting de ISU.

Ook Dul vindt dat de bond zich meer moet inzetten voor de schaatsers. "Je hoopt als sporter dat een medaille ergens wel goed beloond wordt natuurlijk. Maar dat is niet aan mij."