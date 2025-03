Dit is topschaatsster Marijke Groenewoud: uitgesproken pupil van Jillert Anema piekt op juiste moment

De 26-jarige Marijke Groenewoud lijkt een gouden toekomst tegemoet te gaan op het ijs. De allround-schaatsster reed jarenlang in de schaduw van Irene Schouten, die in maart 2024 stopte op het hoogste niveau. Haar eerste seizoen zonder haar mentor loopt met pieken en dalen voor Groenewoud.

Groenewoud schaatste in 2017 al twee nationale records bij de junioren. Op de 500 meter en 1500 meter. Ze beloofde een glansrijke carrière tegemoet te gaan. Na dat schaatsseizoen kreeg ze echter meteen een klap te verwerken. Ze kreeg de ziekte van Pfeiffer en moest het zomerseizoen met het inlineskaten aan haar voorbij laten gaan.

Olympische medaille

Toch verdween ze niet uit beeld. In seizoen 2018/2019 tekende ze een profcontract bij Team AH-Zaanlander. Daar wil ze zichzelf 'elk jaar verbeteren om uiteindelijk olympisch kampioene te worden', zo stelt ze op de site van de ploeg.

Groenewoud heeft al een olympische medaille in bezit. Een bronzen op de ploegenachtervolging. Die behaalde ze samen met Ireen Wüst, Antoinette Rijpma-de Jong en Schouten op de Spelen van 2022.

Marijke Groenewoud met haar bronzen medaille op bezoek bij het koninklijk huis. Getty Images

Nieuwe Irene Schouten?

Een rijtje grote namen waar ze zelf ook prima in past. De 26-jarige hoort bij de absolute toppers in de schaatswereld. Sinds Schouten na vorig seizoen het einde van haar schaatscarrière aankondigde, zou Groenewoud haar opvolgster moeten worden. Zij deden samen al jaren de mass start en nu mag Groenewoud op de voorgrond treden.

Ze troefde Schouten al af op de WK afstanden in 2021. Daar werd ze wereldkampioene op de massastart. De olympisch kampioene pakte het brons.

Groenewoud was ook de sterkste tijdens de EK afstanden in januari 2024. Daar wist ze voor het eerst in haar carrière een Europese titel te bemachtigen. Ze veroverde de gouden medaille op de 3000 meter. Schouten werd tweede. "Missen is misschien wel een groot woord", zei ze over het afscheid van haar ploeggenote. "Maar ze was wel de kopvrouw in de ploeg dus ze was ook wel een beetje een leider. Dan heb je wel dat je haar een beetje mist."

Toch stapt Groenewoud stukje bij beetje uit de schaduw van haar voorganger/teamgenoot. In het huidige seizoen kende ze mindere momenten op de World Cups, maar piekte ze op het juiste moment. Bij de NK afstanden won ze de 1500 én 3000 meter. Beide keren versloeg ze topfavoriete Joy Beune.

Inlineskaten

Op de WK allround van 2024 greep Groenewoud als debutante op het toernooi het zilver. De schaatsster is van alle markten thuis. Ze neemt ook deel aan marathons op natuurijs en in de zomer beoefent ze het inlineskaten.

Met dat laatste is haar coach Jillert Anema niet blij. Wat hem betreft stoppen alle schaatsers per direct met inlineskaten. Veel schaatsers raken geblesseerd door de sport. Zo ook Groenewoud. Zij kwam na het EK in het Belgische Oostende met een blessure aan haar hand terug en zat vier weken in het gips. Daardoor miste ze een deel van de voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen.

Toch is de Friezin niet van plan te stoppen met de sport. "Ik vind skeeleren veel te leuk, daarom zal ik ook volgend jaar m'n wedstrijdjes rijden. Maar het is duidelijk dat het schaatsen geen gevaar mag lopen. Dat doet het ook niet hoor", zei ze eerder.

Marathon

Anema was ook niet blij met de deelname van Schouten aan de marathon. Zij maakte in februari 2025 na een jaartje afwezigheid haar terugkeer in de schaatswereld. Ze beviel van haar eerste kind, Dirk, en voltooide twee maanden daarna een schaatsmarathon. Schouten stond dus weer met Groenewoud op het ijs, maar droeg niet het pak van Team AH-Zaanlander. Er ontstond daardoor een grote rel.

Groenewoud won de betreffende marathon, maar de aandacht ging vooral naar de teruggekeerde Schouten. Enkele weken later stond de schaatstopper toch nog in de spotlight. Ze vestigde namelijk een record. Met haar zege in de finale van de Marathon Cup in Groningen won ze haar zestiende marathon dit seizoen. Dat werd nog nooit eerder bereikt in Nederland.

Ontspanning op het platteland

Is er naast al dat sporten nog wel tijd voor ontspanning? Volgens haarzelf wel. "Ik kan onwijs genieten van spelletjes spelen met familie en van wandelen met de hond." Dat doet ze in het Friese Grou, waar ze in 2023 haar eerste huis kocht. Ik ben blij dat ik op het platteland woon", vertelde ze bij NOS. "Ik geniet er wel van om bij het water te zijn." Zelfs als het geen ijs is dus.