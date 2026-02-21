Marijke Groenewoud heeft haar olympische titel op heel bijzondere wijze gevierd. Na haar huldiging werd ze opgewacht door haar vriend Mike Dogterom. Die had een ring en een speciale vraag voor haar.

Groenewoud kwam de trap op vanuit het middenterrein en zag haar vriend al staan. Ze vloog hem in zijn armen, maar hij maakte zich al snel uit de omhelzing los. Met een grote glimlach haalde hij een doosje tevoorschijn met een vervlovingsring. Hij ging op één knie en vroeg de topschaatsster ten huwelijk. Haar antwoord was volmondig: 'Ja.'

"Jezus", roept ze vervolgens uit. Daarna schuift wielrenner Dogterom de ring om haar vinger, maar daar zat al een andere ring omheen. Die haalt Groenewoud er snel vanaf zodat ze trots de verlovingsring kan dragen.

'Had hij dan nog even gewacht?'

"Zou die het ook hebben gedaan als ze geen goud had gewonnen?", vraagt Henry Schut zich in de uitzending van NOS af. "Of had hij dan nog even gewacht?" "Dat denk ik wel", zegt analist Erben Wennemars. Schaatsicoon Irene Schouten, die haar olympische titel op de mass start overdraaht aan Groenewoud, kijkt met stralende ogen naar het romantische tafereel.

Aanzoeken

Het is niet het eerste huwelijksaanzoek op deze Olympische Winterspelen in Milaan. De Amerikaanse skiester Breezy Johnson kreeg een aanzoek onderaan de skipiste. Zij had eerder al goud gewonnen op de afdaling, maar kort voordat ze ten huwelijk werd gevraagd was ze onderuitgegaan.

Het meest olympische aanzoek was van de Amerikaanse ijshockeyster Hilary Knight. Zij ging op een knie voor mede-olympiër Brittany Bowe, in Nederland bekend vanwege het langebaanschaatsen. Het gaf Knight blijkbaar vleugels, want ze scoorde in de gewonnen ijshockeyfinale tegen rivaal Canada.

Olympisch goud

De Spelen van Groenewoud zijn zo op fantastische wijze afgerond. Ze had moeite om haar vorm te vinden in Milaan en stelde teleur op de individuele afstanden. Ze streed niet mee om de medailles op de 3000, 5000 en 1500 meter. Maar het sensationele goud op de mass start én het aanzoek van haar vriend zullen dat allemeel meer dan goed maken. Groenewoud won ook nog zilver op de ploegenachtervolging met Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong.