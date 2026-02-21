Marijke Groenewoud maakte haar favorietenrol op de mass start waar en dat vinden Irene Schouten en Erben Wennemars razend knap. De oud-schaatsers kunnen maar tot één conclusie komen: de concurrenten van Groenewoud namen er genoegen mee dat zilver het hoogst haalbare was.

Groenewoud wist dat als het op een sprint zou aankomen, dat ze een goede kans zou maken. Dus was dat ook het plan. Bente Kerkhoff zorgde ervoor dat alle problemen van Groenewoud opgelost werden. Alle gaatjes reed ze dicht en dus kwam het aan op een sprint. Groenewoud ging daar op precies het goede moment aan en pakte een voorsprongetje, waardoor de winst binnen was. Zij schonk Nederland het vijfde goud op deze Olympische Winterspelen.

'De rest reed voor zilver'

Groenewoud volgt met haar titel Irene Schouten op. Als analist bij de NOS vertelt zij dat er bijna niemand in de buurt kon komen van haar voormalige partner op de mass start. "Als je ook ziet wanneer Blondin en Manganello over de finish komen. Ze juichen zo erg. Ze zijn ook blij met zilver en brons. Groenewoud was echt de beste. Niemand probeerde iets en ze wilden allemaal bij Groenewoud in de kont zitten. Je weet al dat ze voor zilver gingen."

Wennemars is het volledig eens met Schouten. Hij zag alle concurrenten van Groenewoud, maar achter haar blijven, waardoor het leek alsof ze genoegen namen met het zilver. "Dit voelt echt als een uitroepteken. Deze wedstrijd ook. Ze reden gewoon voor zilver. Niemand heeft voor goud gereden. Ze reed zo makkelijk weg en ze is ook veruit de snelste."

Aparte tactiek van concurrenten

Schouten vond het bij de mannen al apart dat niemand de ontsnapte Bergsma bijhaalde, maar nu begrijpt ze niet dat een concurrent van Groenewoud niet de aanval probeerde. "Ongelofelijk. Je weet dat je wat moet proberen. Ze zitten allemaal achter haar en dan weet je toch dat Groenewoud te snel is. Als ik een concurrent van Marijke was, dan zou ik het ook anders doen. Alleen dit is wel de manier waarop die andere meiden nu rijden."

