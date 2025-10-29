Merijn Scheperkamp is een sprinter in hart en nieren. Zijn beste prestatie tot nog toe is het winnen van de EK sprint in 2023, waarna afgelopen seizoen een zilveren plak volgde. Het is tijd voor de schaatser om de volgende stap in zijn carrière te zetten, zeker met het oog op de Olympische Spelen.

Wat die volgende stap is? Een medaille op het WK of de Olympische Spelen. Scheperkamp was in 2022 al aanwezig op de Spelen in Beijing, waar hij uitkwam op zijn specialiteit: de 500 meter. De imiddels 25-jarige topsprinter werd destijds twaalfde.

Scheperkamp beleefde zijn beste seizoen tot nu toe een jaar ná de Winterspelen. In 2023 won hij de 500 meter op de NK afstanden, werd hij tweede op de NK sprint, pakte hij goud op de EK sprint én voegde hij daar ook nog een zilveren medaille op de WK afstanden op de teamsprint aan toe. Overigens werd hij op dat WK ook vijfde op de 500 meter.

Trainingen omgegooid

Maar vorig jaar was het iets minder. Hij groeide niet door zoals hij hoopte te doen en ondertussen klopte het nieuwe Nederlandse talent op de deur. En dus besloot hij het roer om te gooien, vertelde hij aan Sportnieuws.nl. Hij traint nu vaker mee met de '1500 meter-mannen'.

"Met de nieuwe aanpak merk ik dat ik meer inhoud heb, dat ik veel beter herstel van bepaalde trainingen. Als 1500 meter-rijder doe je vanzelf zwaardere trainingen, omdat je een lange afstand te overbruggen hebt. Na zo’n zwaardere training, word ik de volgende dag beter wakker dan voorheen."

Frenkie de Jong

Scheperkamp hoort dus bij de besten ter wereld op die afstand. Zo pakte hij in het vorige seizoen al een derde plek bij de eerste World Cup in Nagano (Japan). De grote concurrenten? Jordan Stolz uit de Verenigde Staten, Tatsuya Shinhama uit Japan, Laurent Dubreuil uit Canada en uit eigen land Jenning de Boo, Tim Prins en teamgenoot Joep Wennemars.

Wennemars kan zomaar een van de teamgenoten zijn die hem 'Frenkie' noemt, zo verklapte hij bij de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Scheperkamp heeft qua uiterlijk namelijk wel wat weg van FC Barcelona- en Oranje-ster Frenkie de Jong. "Mijn bijnaam binnen de ploeg is natuurlijk ook Frenkie, dat is geen geheim. Ik word niet door iedereen zo genoemd, maar door de meesten wel. Dat is wel grappig."

Vriendin met bijzonder verhaal

Hij is lang niet de enige, maar ook Scheperkamp heeft een relatie met iemand uit de schaatswereld. Zijn vriendin is de 23-jarige Brit Qualm, een marathonschaatsster en inlineskater. Zij heeft de droom om hoge ogen te gooien bij de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee.

En dat zou een prestatie van jewelste zijn, na wat zij in maart 2023 meemaakte. Ze stond op een studentenfeest in Delft, waar er een jongen van zes meter hoogte op haar viel. Qualm brak daarbij drie ruggenwervels, waarvan één instabiele breuk. "Die was doorgeschoten en het scheelde een millimeter of ik had nooit meer kunnen lopen. Verder had ik een klaplong en een aantal ribben gekneusd", zei ze later tegen het AD. Inmiddels is zij weer hersteld.

Olympisch seizoen

Scheperkamp maakt zich inmiddels op voor een olympisch seizoen. Dat kunnen zomaar zijn tweede Olympische Spelen worden. Eerst moet hij maar eens de NK afstanden van komend weekend zien te overleven, en daarna nog eens het OKT.