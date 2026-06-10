Irene Schouten kan terugblikken op een bijzondere carrière als (marathon)schaatsster. De 33-jarige West-Friezin werd drie keer olympisch kampioen en won talloze andere prijzen. Inmiddels is ze moeder en onderneemster, een leven dat haar goed bevalt. Daarom zit een spraakmakende rentree er niet in.

Na het seizoen 2023/24 stopte Schouten in de ogen van de buitenwereld vrij onverwacht als topschaatsster. Maar dat besluit stond voor de toenmalige rijdster van Team Albert Heijn Zaanlander al lange tijd vast, ondanks het feit dat ze op de WK afstanden van dat jaar nog drie wereldtitels won. "Ik was echt eens toe aan iets anders, ook tegenover mijn partner", zei Schouten ooit tegen Marianne Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Ook had Schouten de wens om een gezin te stichten. Dat lukte al vrij snel nadat ze aan haar schaatspensioen was begonnen. In december 2024 beviel ze van zoon Dirk.

Geboorte van zoontje Dirk

Even leek er een spectaculaire terugkeer voor Schouten in te zitten. Ze maakte kort na de bevalling al haar rentree op het marathonijs, al was dat tegen het zere been van toenmalig trainer Jillert Anema. De markante coach verbood haar deelname in de clubkleuren van AH Zaanlander, waardoor Schouten in een volledig zwart pak aan de start verscheen.

Dat zorgde voor een enorme rel, die uiteindelijk leidde tot een breuk tussen Schouten en het team waar ze officieel nog onder contract stond. Achter de schermen werkte de schaatskampioene vervolgens aan het opzetten van een eigen ploeg. Dat plan ging uiteindelijk niet door toen bleek dat haar zoontje alle aandacht nodig had. Bij hem werd kort na de geboorte een zeer zeldzame genetische mutatie ontdekt, die gepaard gaat met zware epilepsie. Na een heftige periode en intensieve behandelingen is Dirk (1) nu wel aan de betere hand.

Terugkeer Irene Schouten definitief uitgesloten

Desondanks hoeven we niet te rekenen op een terugkeer van Schouten op het ijs. Dat blijkt uit een vragenronde die ze deed op Instagram. Daar kreeg Schouten de vraag of ze een rentree maakt in de topsport. "Dat zit er niet meer in", luidde de eerlijke reactie van de voormalig topschaatsster. "Maar ik zal nog wel weer aan een leuk sportevenement meedoen." Schouten is net als veel andere (oud-)sporters gek op Hyrox, een evenement waarbij fitnessoefeningen worden afgewisseld met een kilometer hardlopen.

Tegenwoordig heeft Schouten ook haar eigen onderneming, RFRMR, die lessen reformerpilates aanbiedt. Daardoor heeft ze ook minder tijd om sportief bezig te zijn. Schouten is van twee keer per dag trainen naar twee à drie keer per week gegaan. "Het is natuurlijk niet meer mijn werk", zegt ze daarover. "En ik heb er een gezin bij, waardoor ik andere prioriteiten heb." En wat mist ze aan de topsport? "Het gevoel van winnen. Het minst: de chronische vermoeidheid."

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