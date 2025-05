Dit is Pien Hersman: immens populaire schaatsster met bekende ouders én vriend

Als dochter van twee topschaatsers stond haar toekomst in de sterren geschreven. Pien Hersman (21) ging haar ouders maar wat graag achterna. Met haar talent én looks is ze inmiddels uitgegroeid tot een immens populaire schaatsster op de baan en op Instagram. Inmiddels heeft ze ook een bekende vriend én woont ze voor het eerst samen. Dit is Pien Hersman.

Hersman is de dochter van Martin Hersman en Colette Zee. Vader Martin reed in de jaren negentig in de internationale top, met bronzen medailles op de 1000 en 1500 meter tot gevolg. Door zijn specialiteit op de 1500 meter kon hij goed mee in de allroundkampioenschappen. Zijn beste resultaat daar is een bronzen plak op het EK. Hij werd tweemaal Nederlands kampioen op de 1500 meter én deed twee keer mee aan de Olympische Winterspelen. Inmiddels is hij al meer dan twintig jaar commentator bij de NOS tijdens schaatswedstrijden.

'Kan ik hetzelfde als mijn vader?'

Dat Pien dezelfde achternaam draagt, zorgde in het begin van haar topsportcarrière nog weleens voor problemen. In haar laatste tienerjaren debuteerde ze bijvoorbeeld in een vol Thialf, maar ging de aandacht deels naar haar vader. "In die fase lag de nadruk op mijn achternaam en op de vraag of ik hetzelfde zou kunnen als mijn vader. Dat is nu anders. De vergelijking met mijn vader wordt een stuk minder gemaakt. Ik heb er met een psycholoog over gepraat, mijzelf ontwikkeld en meer vertrouwen in mezelf gevonden", zei ze halverwege 2024 tegen schaatsen.nl.

Schaatsgenen

Pien haar moeder Colette was óók succesvol op het ijs. Ook zij was in de jaren negentig actief, maar brak internationaal nooit door. Deelnames aan de diverse NK's waren haar hoogtepunt. Wel passten zij en Martin de schaatsgenen door aan dochter Pien. De 21-jarige probeert zich sinds 2022 te meten met de beste schaatsers ter wereld.

Wereldkampioen met Angel Daleman

Hersman junior is een sprintster in hart en nieren. Haar favoriete afstand is de 500 meter. Op het WK junioren in 2023 pakte ze haar tot nu toe enige internationale medaille. Op de teamsprint werd ze met collega-toptalenten Angel Daleman en Pien Smit wereldkampioen.

Team IKO-X2O

Sinds 2023 maakt ze onderdeel uit van schaatsteam IKO-X2O. Daar heeft ze in onder andere Robin Groot en Joy Beune echte schaatsvriendinnen gevonden. Regelmatig duiken de vrouwen samen op op elkaars Instagram bij feestjes of teamuitjes.

Immens populair op Instagram

Niet alleen op de ijsbaan, maar ook ernaast timmert Hersman aan de weg. Ze combineert haar topsport met het zijn van influencer. Haar teller op Instagram en TikTok staat op bijna 750.000 volgers. Ze moest een weg vinden tussen de combinatie, gaf ze eerder toe. “Twee jaar geleden was ik heel kieskeurig over wat ik plaatste. Nu maakt het mij minder uit als ik er een keer niet zo goed opsta. Ik ben ontspannen. Dat was eerst anders. Sociale media leggen de druk op perfectie, daar was ik zelf ook mee bezig. Nu wil ik het juist gebruiken om ook de mindere kant van topsport te laten zien."

Relatie met toptennisser

Wie op de Instagram-pagina van Hersman kijkt, ziet sinds de tweede helft van 2024 ook vaker haar vriend opduiken. De jonge schaatsster heeft een relatie met toptennisser Jesper de Jong, die bijna vier jaar ouder is. Hij zat op de tribunes van Thialf om haar aan te moedigen met haar ouders en zij steunt hem omgekeerd ook regelmatig bij zijn tennistoernooien. Mogelijk duikt Hersman ook op tijdens Roland Garros, waar De Jong als tweede Nederlander rechtstreeks is geplaatst.

Sportende zus

Pien heeft overigens ook nog een semi-bekende zus. Veerle is al van jongs af aan bezig met hockey en beoefent haar sport inmiddels in Amerika. Tijdens de schoolvakanties (Veerle hockeyt op college-niveau) keert ze terug bij haar familie, wat altijd tot vreugdevolle momenten met Pien, Martin en Colette leidt.