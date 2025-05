Bijzondere hereniging voor schaatsster Pien Hersman en topsportfamilie: 'Thuis voor de zomer'

Schaatsster Pien Hersman wachtte zaterdag een bijzondere hereniging. Na vier maanden kon ze eindelijk haar zus Veerle weer in de armen sluiten. De topsportfamilie is weer compleet en dat vierden ze uitgebreid.

De 24-jarige Veerle doet op hoog niveau aan hockey in de Verenigde Staten. Bij West Chester University combineert ze haar sportcarrière met haar studie. "”Twee keer per dag te trainen in een professionele omgeving en het beste uit mezelf te halen. Het is toch schitterend om dat te combineren met een studie", zei ze er ooit over in een inteview. Maar in Amerika moet ze wel haar familie missen.

Schaatstalent Pien Hersman slooft zich dankzij bekende vriend uit in andere sport: 'Ik doe mijn best' Suzan Lamens en Arantxa Rus kunnen hun borst natmaken: Pien Hersman komt eraan. Het schaatstalent van Team IKO krijgt les van haar tennissende vriend Jesper de Jong. 'WTA Tour, eat your heart out', waarschuwt De Jong de tennisvrouwen.

Nu is het gezin weer compleet in Nederland. Veerle is na vier maanden in de VS "thuis voor de zomer", zo schrijft Pien bij een video op Instagram van de hereniging op Schiphol. Te zien is dat haar ouders de hockeyster in de armen sluiten.

Strand

Vervolgens geniet de familie van het zonnige weer in Nederland met een uitgebreide lunch op het strand in Noordwijk. Daarvoor heeft Pien nog wel een rondje gefietst. Zij moet namelijk topfit zijn voor het aankomende olympische schaatsseizoen. Wellicht kan ze dan meedoen met de top.

Ondeugende topschaatsster Irene Schouten verbaast tv-presentator: 'Met dit erin!' Topschaatsster Irene Schouten blijkt dol te zijn op een mierzoet drankje met alcohol. Dat verklapt de meervoudig olympisch kampioene op de langebaan in een tv-programma.

Topsportfamilie

Aan haar ouders zal het in ieder geval niet liggen. Martin Hersman en Colette Zee zijn voormalig topschaatsers en haar vader deed twee keer mee aan de Winterspelen. Hij won echter geen olympische medaille. Wie weet kan Pien hem dus nog overtreffen.

Pien heeft zelf ook een relatie met een topsporter, namelijk Jesper de Jong. De tennisser doorbrak onlangs de magische grens door voor het eerst in de top 100 van de mondiale ranglijst te staan.

Nederlandse topschaatsster en tennistalent onthullen bijzonder liefdesverhaal: 'Ik durfde niet' Schaatsster Pien Hersman en tennisser Jesper de Jong zijn sinds dit jaar een Nederlands sportkoppel. De twee topsporters ontmoetten elkaar op een bijzondere manier. "Ik durfde eigenlijk niet op haar af te stappen."

Bijzondere ontmoeting

De twee leerden elkaar kennen in hun woonplaats Alkmaar. "Het is een best wel heel leuk verhaal", begint De Jong met vertellen. "Ik heb een nieuw huis en daarvoor heb ik bezichtigd. En toen zag ik Pien toevallig lopen in Alkmaar. Ik wist het niet helemaal zeker."

Hij durfde niet op het schaatstalent af te stappen. "Zielig he?", reageert Hersman met een glimlach op haar gezicht. De Jong vervolgt: "En toen keek ik op Instagram en had ze precies toevallig in Alkmaar een story gepost en toen slide ik zo in haar DM."