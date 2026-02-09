Jutta Leerdam was begin deze Olympische Winterspelen erg veel in het nieuws vanwege het feit dat ze niet met de Nederlandse pers sprak. De NSP diende een klacht in, maar het Belgische medium Het Laatste Nieuws schetst nu dat veel journalisten haar keuze ook wel begrepen.

Leerdam rijdt maandag de 1000 meter, maar in de eerste twee dagen van de Olymipsche Winterspelen was ze ook al erg veel in het nieuws. De schaatsster stond de Nederlandse pers niet te woord en gaf geen interviews tijdens de trainingsdagen op de ijsbaan in Milaan. De Nederlande Sportpers (NSP) was het hier niet mee eens en diende een klacht in. Aan de hand van die klacht besloot Leerdam om alsnog de pers te woord te staan, maar na een interview met de NOS liep ze alsnog de schaatshal uit zonder de rest te spreken.

Het zorgde voor veel ophef en een discussie of het te woord staan van de pers er niet bij hoort als sporter. Voormalig olympisch kampioen Thomas Krol vond dit bijvoorbeeld wel. De schaatser vond het bijvoorbeeld apart dat Leerdam zich op het middenterrein van de ijshal liet behandelen aan de enkel en vervolgens boos werd als er iets om werd gevraagd. "Laat je dan in de kleedkamer behandelen", zei Krol in De Telegraaf.

'Jutta is een diva'

Het Laatste Nieuws was ook aanwezig bij het laatste interview dat Leerdam aan de NOS gaf en citeert een aantal Nederlandse journalisten die de schaatsster niet te spreken kregen. "Het is vrij simpel. Jutta is in haar eentje groter dan de hele schaatssport bij elkaar. Ze heeft ons - de klassieke pers - dus helemaal niet meer nodig, zeker niet sinds ze samen is met Jake Paul", luidde de conclusie van een van de aanwezigen.

Een andere journalist noemt Jutta een 'diva waar iedereen een mening over heeft'. "Je kan het ook omdraaien: ze is onafhankelijk en dapper. Ze doet het op haar eigen manier. Als zij zwijgt tegen de pers, verliest ze geen bereik. Het mysterie maakt haar online alleen maar interessanter", zo vertelde een Nederlandse journalist over Leerda,m.