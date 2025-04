Dolblije schaatscoach Jac Orie wijst verbeterpunt Joep Wennemars aan: 'Gaan we komende jaren alles aan doen'

Joep Wennemars blijft nog jaren bij Team Essent en daar is de schaatsploeg natuurlijk erg blij mee. De topschaatser (22) tekende een contract tot en met 2028 en coach Jac Orie kan zijn geluk niet op.

Hij werkt al een paar jaar met plezier samen met Wennemars en dat bevalt uitstekend. De wereldtitel op de 1000 meter in maart tijdens de WK afstanden was voor beiden een absoluut hoogtepunt. Orie is blij dat hij nog jaren verder mag met Wennemars. Eerder had hij ook al zijn vader Erben onder zijn hoede. "Ik vind het ontzettend leuk dat we ook na de Olympische Spelen samen verdergaan", vertelt Orie.

De ervaren coach zag dat Wennemars na een lastig jaar zichzelf oprichtte en zich revancheerde met goud op de WK afstanden. "Joep heeft het afgelopen seizoen bewezen over veel veerkracht te beschikken. Ondanks meerdere tegenslagen aan het begin van het seizoen kroonde hij zich uiteindelijk tot wereldkampioen in Hamar."

Dit is Joep Wennemars: wereldkampioen net als vader Erben en relatie met Suzanne Schulting Joep Wennemars is een van de grootste schaatstalenten van Nederland. De 22-jarige topsprinter van Team Essent is nu al wereldkampioen en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Erben. Sinds begin 2025 heeft hij een relatie met olympisch kampioene Suzanne Schulting.

Ruimte voor ontwikkeling

Met zijn 22 jaar kan Wennemars nog jaren mee in de top van het schaatsen. Volgens Orie is het knap dat hij nu al een wereldtitel in zijn broekzak heeft. "Tegelijkhertijd zie ik nog veel ruimte voor ontwikkeling, ook op de 1500 meter." Wennemars kan nu vooral op de 1000 meter goed uit te voeten, maar volgens Orie zijn er dus ook kansen op het koningsnummer van het schaatsen.

Dat is een van de doelen in de komende jaren. "Samen met de rest van de staf gaan we er de komende jaren alles aan doen om zijn volledige potentieel te benutten."

Topschaatser Joep Wennemars kondigt met Team Essent groot nieuws aan: 'Dit heb ik ook verdiend' Joep Wennemars sloot het afgelopen seizoen op de mooist mogelijke wijze af met de wereldtitel op de 1000 meter. De 22-jarige topschaatser hoopt over minder dan een jaar ook te schitteren op de Olympische Spelen, maar kreeg tien maanden daarvoor al mooi nieuws. Hij weet nu al waar zijn toekomst ligt na de Spelen.

Openhartige Joep Wennemars

Wennemars zelf benadrukte in gesprek met Sportnieuws.nl hoe blij hij is met zijn langere samenwerking met Orie. "Ik ben er blij mee. Het is fijn om zo ver vooruit te mogen kijken." In een openhartig gesprek blikte hij ook terug op zijn turbulente seizoen, waar hij meerdere tegenslagen overwon en uiteindelijk wereldkampioen werd.