Victoria Stirnemann (23), de ex-vriendin van topschaatser Patrick Roest, is de dochter van de Duitse schaatslegende Gunda Niemann, die door een huwelijk later Gunda Stirnemann ging heten. Beiden kregen heftig nieuws: Oliver Stirnemann is overleden. Hij was de vader van Victoria Stirnemann en de ex-man van Gunda Stirnemann.

Stirnemann schrijft op Instagram: " Pap, je bent veel te vroeg van ons heengegaan, en toch voel ik je nog elk moment. Je lach, je humor, je liefde en je kracht blijven in mijn hart stralen."

Schaatsloopbaan Victoria Stirnemann

Victoria Stirnemann zien we wellicht terug op de Olympische Winterspelen van 2026. Ze deed eind oktober nog mee aan de Duitse kampioenschappen en werd vijfde op zowel de 500 als 1000 meter. Moeder Gunda Niemann/Stirnemann was van 1988 tot en met 2001 een zeer dominante schaatsster. Ze won drie olympische gouden plakken en is met acht eindzeges bij het WK allround de recordkampioene.

Onwerkelijk

Victoria Stirnemann schrijft verder: "Het is nog steeds moeilijk te bevatten dat je er niet meer bent; alles voelt onwerkelijk. Je hebt met zoveel kracht en hart geleefd, vreugde gegeven, gelachen en ons allemaal met je warmte gedragen."

"Je hebt tot het einde gevochten en je gevoel voor humor nooit verloren. Nu hoef je niet meer te vechten, pap. Je hart, je humor, je kracht en je levenslust zullen voor altijd bij me blijven, en ik dank God voor elk moment met jou. Moge God je vrede schenken. 13 oktober 1971 - 4 november 2025."

Huwelijk

De relatie tussen Patrick Roest en Victoria Stirnemann begon vermoedelijk in augustus 2019. Toen postte Victoria voor het eerst iets over hen op Instagram. Wanneer de relatie is stukgelopen is niet bekend. Roest houdt zijn privéleven zoveel mogelijk privé. Wel is bekend dat Victoria Stirnemann daarna een relatie kreeg met bokser Salah Jahel.

Eerder in 2025 trouwden Stirnemann en Jahel. Haar vader kon dat nog meemaken. Hij liep zij en zij met zijn dochter door het gangpad van de zaal tijdens de ceremonie. Inmiddels is ze ook zelf gaan boksen.