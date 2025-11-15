Kjeld Nuis werd zaterdag met zijn vijfde plaats de snelste Nederlander op de 1.500 meter bij de World Cup schaatsen in Salt Lake City. Toch overheerst er bij hem vooral teleurstelling van een dag eerder. Hij overwoog zelfs om terug naar huis te gaan. "Ik heb na gister bijna geen woord meer gezegd", vertelt hij.

Van de Nederlandse deelnemers was Nuis de snelste, maar hoger dan de vijfde plaats kwam hij niet. Zichtbaar teleurgesteld verscheen Nuis voor de camera van de NOS na afloop van zijn rit. Al was zijn teleurstelling niet zo groot als na zijn diskwalificatie op de 500 van een dag eerder. "Gister baalde ik heel erg", vertelt hij.

'Dat doet mij pijn'

Nuis bleek niet alleen te balen van zijn diskwalificatie. "Ook van mijn race, of eigenlijk van mijn eindtijd", licht hij toe. "Het zit mij écht heel erg dwars. Dat doet mij pijn. Weet je wat het is, ik heb na gister bijna geen woord meer gezegd, geprobeerd de knop om te zetten voor vandaag."

"Ik wilde dat heel graag omzetten", gaat hij verder. "Maar dat duurde heel lang. Ik baalde echt. Ik heb gister zelfs gezegd: 'Ik ga naar huis. Ik kap ermee. Wat een onzin.' Dat heeft zo lang geduurd, zeker de hele nacht. Vanmorgen dacht ik: 'Ok. Vanmiddag ga ik zo hard als ik kan.' Dat heb ik gedaan. Tot 1100 meter ging dat hartstikke goed."

Nuis liet Stolz schrikken

Even leek Nuis zijn directe tegenstander en winnaar Jordan Stolz de baas. "Ik dwong zelfs de rit af en het voelde zo vet om gewoon weer te strijden met hem. Hij zei net ook: 'Je liet me best wel schrikken tot de bel.' Maar het was helaas niet genoeg", aldus Nuis.

