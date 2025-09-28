Nog voor Suzanne Schulting het Nederlandse shorttrack op de kaart zette met diverse wereldtitels, deed Annita van Doorn dat in de luwte in de tijd dat de sport nog niet zo populair was. Inmiddels is de 42-jarige Van Doorn fysiotherapeute, een droom die ze realiseerde met haar man, ex-topatleet Maarten Heisen.

De twee waren na hun topsportcarrière eigenlijk niet zo bezig met hun toekomst. Het gezinsleven was net begonnen met de geboorte van hun eerste kind. Van Doorn had haar studie net pas afgerond, toen de mogelijkheid om een eigen fysiotherapiepraktijk 'toevallig' voorbij kwam. Zonder groot risico konden ze beginnen en al snel bleek het een succes, zegt ze nu in gesprek met Schaatsen.nl. "Ik was net een jaar moeder en zag het eigenlijk niet zitten, maar dit was dé kans. Als wij het niet zouden doen, dan iemand anders.”

Ervaring met blessures

Haar verleden als topsporter helpt enorm bij de behandeling van sporters met blessures. Haar man, die de Olympische Spelen haalde als atleet, levert ook de nodige inzichten. Maar de ervaring met blessures zit vooral bij Van Doorn. "Je bent voortdurend bewegingen aan het analyseren. Daardoor zie ik snel waarom iemand klachten krijgt. Blessures duren vaak lang. Omdat ik dat zelf heb ervaren, kan ik me goed inleven en sporters helpen doorzetten."

Samenwerking met olympiërs

Inmiddels is hun ene praktijk uitgegroeid tot een enorm gezondheidscentrum waar ook huidige olympiërs Kimberley Bos (skeleton) en Andrea Bouma (atletiek) gebruik van maken. Bos kwam met klachten naar de praktijk, werkte zelfs even mee en krijgt nu begeleiding van Heisen en een collega. Alle mankracht is welkom, want Heisen en Van Doorn hebben ook nog een gezin te runnen thuis. Dat gaat soms maar net door alle drukte rondom de fysiopraktijk.

'Ik zie beren op de weg'

“We hebben vaste werkdagen en verdelen de verantwoordelijkheden. Soms is het puzzelen, zeker als een collega uitvalt. Maar dat hoort bij zelfstandig ondernemen.” Waar Van Doorn zichzelf 'de regelaar' noemt, is Maarten 'de rust zelve'. “Ik zie beren op de weg, hij ziet oplossingen. Die balans werkt goed. Misschien was ik arts geworden zonder topsport, maar ik ben blij met deze keuze. In dit vak kan ik dagelijks mijn topsportervaring inzetten om anderen te helpen en dat geeft enorm veel voldoening."