Nederlandse wereldkampioene is vragen over 'plannetje' zat: 'Het is heel irritant'

Kimberley Bos werd in maart 2025 de eerste Nederlandse wereldkampioen skeleton. De vrouw uit Ede jakkerde met snelheden tot 140 kilometer per uur naar goud. Daarmee klopt ze de verwachtingen op voor de Olympische Winterspelen van 2026 in Italië.

Bos begrijpt dat ze na haar wereldtitel keer op keer wordt gevraagd naar haar kansen op olympisch eremetaal. De vooruitzichten zijn ook gunstig, erkent ze, maar dat geldt net zo goed voor een stuk op zeven concurrentes. De verschillen zijn in het skeleton nu eenmaal piepklein. Bij het WK in Lake Placis zat de top tien binnen zo'n 1,5 seconden van elkaar, en dat na vier bij elkaar opgetelde runs.

Hoogst haalbare

Ze was al Europees kampioen en werd tweede op het WK van 2023, ook won ze tweemaal het wereldbekerklassement en nam ze brons mee op de Winterspelen van 2021 in China. Het lijdt volgens Bos geen twijfel dat van al deze prestaties de wereldtitel de grootste is.

"Deze wereldtitel betekent meer; dit is het hoogst haalbare in mijn ogen", zegt ze tegen NRC. De buitenwereld ziet dat misschien anders, de Olympische Spelen zijn iets heel groots, maar voor mij is het logisch dat dit de belangrijkste prestatie uit mijn carrière is", legt ze uit.

Olympische Winterspelen

Maar ze snapt ook wel dat voor de media, buitenwereld en gemiddelde sportfan er niets boven de Winterspelen gaat. Wel heeft ze er als insider een andere blik op: "In mijn optiek zijn de Spelen en het WK dezelfde wedstrijden, met precies dezelfde mensen en exact hetzelfde niveau. Er gaat volgend jaar niet ineens iemand aan de start staan die ik niet ken. Dus stel dat ik niet win, dan doet dat niets af aan het niveau dat ik in Lake Placid heb laten zien."

En eigenlijk begint ze wel een beetje moe te worden van die eeuwige vragen over de Olympische Winterspelen, alsof al het andere eigenlijk niet telt. Ze reageert een tikje geprikkeld op de vraag of de Olympische Spelen in Milaan-Cortina 'haar laatste kunstje worden'.

Irritant

"Ik heb nog niet verder gekeken dan de Spelen volgend jaar, er is geen plannetje ofzo", aldus Bos.

"Ik denk dat als je het me na de Spelen vraagt, ik het ook nog niet weet. Het is heel irritant als dat direct na zo’n groot toernooi wordt gevraagd. Je hebt net jaren naar dat moment toegeleefd, mag je ook even geen plan hebben? Ik snap dat je de vraag stelt, maar als ik het antwoord volgende zomer kan geven, dan is dat al vroeg."