De oplettende kijker zal bij de EK afstanden een vertrouwd gezicht hebben gezien. Bij afwezigheid van de Nederlandse toppers viel juist de aanwezigheid van Claudia Pechstein op. De 53-jarige is terug op het hoogste niveau. "Het is leuk om hier rond te lopen."

Pechstein werd een grootheid in het mondiale schaatsen. Ze deed mee aan liefst acht Olympische Winterspelen (1992-2022), een record voor vrouwelijke wintersporters. De Duitse ging zelfs tot in haar vijftiger jaren mee op wereldniveau. Dat komt door het aanvechten van een dopingschorsing uit 2009. Ze beloofde door te gaan totdat ze gelijk zou krijgen, alleen dat gebeurde pas vorig jaar.

"Iedereen wist dat er een fout was gemaakt, vorig jaar was het eindelijk opgelost. Dat was het moment dat ik tevreden mijn schaatsen aan de wilgen kon hangen", zegt Pechstein in gesprek met Schaatsen.nl.

Gouden tandem met ander schaatsicoon

De Duitse bezocht de EK afstanden in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Pechstein had ook de schaatsen omgebonden, maar niet als rijdster. De legende was namelijk op het toernooi wegens deelname van een pupil van haar: Ashley Fölkert. Pechstein is trainer van de Duitse talenten. "Ik ken zoveel mensen uit de schaatswereld. Het is heel leuk om hier rond te lopen", erkent ze.

Pechstein vormde in Polen een duo met een ander schaatsicoon, niemand minder dan Gunda Niemann-Stirnemann. Samen zijn ze goed voor acht gouden olympische medailles. "De rijders hebben veel respect voor ons, maar wij ook voor hen. Het was heel leuk om met ze samen te werken", vindt Pechstein. Ook de samenwerking met Niemann-Stirnemann kon haar bekoren. "Het was cool om met haar te doen. Zij was best nerveus voor het EK, maar ik zei tegen haar: wij hoeven toch niet te schaatsen? Met drie vrouwelijke coaches hadden we echt girl power."

Rijk palmares

Pechstein mag zich met recht de succesvolste Duitse schaatsster op de Olympische Winterspelen noemen. Ze was in 2022 ook nog eens de oudste ooit: 49. Met een twintigste plek op de 3000 meter en negende op de massastart kwam ze in Peking niet meer in de buurt van de medailles. Dat was in haar beginjaren wel anders. Pechstein won vijf olympische titels, twee zilveren medailles en twee bronzen.

