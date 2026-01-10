Heeft Duitsland weer een topschaatsster op komst? Aan de coaches van Ashley Völker (21) zal het niet liggen. Dat zijn allemaal iconen van het Duitse schaatsen.

Ashley Völker doet dit weekend mee bij de EK afstanden. Vrijdag verscheen ze op de 3000 meter, waar ze was gekoppeld aan Evelien Vijn.

NOS-commentator Martin Hersman merkte op: "Voor de mensen die 25, 30 jaar geleden veel naar schaatsen keken, die zullen denken: hè, Ashley Völker? Is dat de dochter van Sabine Völker?"

Geen familie van

Sabine Völker (52) won met de Duitse vrouwen goud bij de Olympische Winterspelen van 2006 op de ploegenachtervolging. Maar Ashley blijkt geen familie te zijn van haar. In dat gouden team van 2006 zat ook Claudia Pechstein. En Pechstein heeft wel wat te maken met Ashley Völker.

Niemand minder dan Pechstein en Gunda Niemann zijn namelijk de trainers van Völker. Bij de EK afstanden in Polen stonden beide voormalige kemphanen naast het ijs om haar te coachen. Die twee hebben samen acht gouden olympische plakken veroverd.

Opletters

Hersman vertelt: "Voor de echte opletters: als je op de kruising kijkt naar links, staan er twee Duitse coaches. Als je goed kijkt, zijn het Gunda Niemann en Claudia Pechstein. Ze begeleiden Ashley Völker."

Pechstein en Niemann waren lange tijd verwoede concurrenten van elkaar. Zowel als allrounders en als stayers streden ze op de grote wedstrijden onderling om goud. Aan het begin van deze eeuw voegde ook Anni Friesinger zich bij hen, zodat de Duitsers over een wondertrio beschikten. Friesinger was een allrounder met wat meer aanleg voor het kortere werk.