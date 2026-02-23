Met het sluiten van de Olympische Winterspelen komt er voor enkele sporters ook meteen een eind aan de carrière als topatleet. Onder hen zit schaatsicoon Martina Sablikova, die in het verleden veel duels uitvocht met Ireen Wüst. Zij krijgt op sociale media veel lovende woorden.

Het was één van de moeilijkste berichten om te lezen voor een ieder met een sporthart. Levende legende Martina Sablikova was ziek en kon daardoor niet deelnemen aan de 3000 meter op haar laatste Spelen. Wel verscheen de Tsjechische topper aan de start van de 5000 meter, maar door de naweeën van haar griepvirus kon ze daar geen potten breken. Uiteindelijk eindigde ze als elfde, op ruime afstand van winnares Francesca Lollobrigida. Voor Sablikova betekende dat einde carrière.

Rivaal Wüst

Sablikova was een echte specialiste in de langere schaatsafstanden. Daarmee was ze jarenlang één van de grootste rivales van Ireen Wüst met wie ze talloze duels uitvocht op het ijs. Eigenlijk zou ze al stoppen na de Spelen van Beijing in 2022, maar aangezien daar geen fans waren en de volgende Spelen in Milaan veel dichter bij huis zouden zijn, ging ze toch nog een volledige cyclus door.

Palmares

De schaatster uit Nové Město na Moravě heeft een hele waslijst aan eremetaal. Liefst zestien keer werd ze wereldkampioen, zowel op individuele afstanden als allround. Daarbij komen nog meerdere wereldbekersuccessen én natuurlijk haar drie gouden olympische plakken. In 2010 won ze in Vancouver goud op de 3000 en 5000 meter, terwijl ze die laatste met succes verdedigde in Sotsji vier jaar later.

Emoties

Maar aan al het goede komt dus een eind. Sablikova stopt en dat leidt tot emotionele momenten. In Milaan werd ze in het Tsjechische huis geëerd voor al haar prestaties, samen met haar coach Petr Novak. Hij ontdekte haar als twaalfjarige meisje en zou haar tijdens al haar successen begeleiden. " Geen enkele vrouw in mijn leven heeft me ooit zo vaak laten huilen als zij", aldus Novak.

Ook haar vriendin, Nikola Zdrahalova, maakte het van dichtbij mee. Vorig jaar werd bekend dat de twee al twaalf jaar in het geheim een relatie hadden. Dit jaar waren ze samen actief op de Spelen. Samen deelt het stel een lieve foto tijdens de sluitingsceremonie. De 29-jarige Zdrahalova gaat voorlopig nog wel door als atlete.