De olympische 5.000 meter bij de vrouwen draaide uit op een bloedstollende ontknoping. Merel Conijn zag haar droom uiteenspatten toen Francesca Lollobrigida met een miniem verschil het goud greep. Maar daarnaast was er ook veel aandacht voor Martina Sablikova reed haar laatste olympische 5.000 meter en was na afloop zichtbaar geraakt. Ook Marianne Timmer merkte het op en sprak daarover in de Sportnieuws.nl Dromen van Goud-podcast.

Dat moment kreeg extra lading doordat Sáblíková allesbehalve fit aan de start verscheen. De 38-jarige Tsjechische kampte de hele week met koorts en slikte naar eigen zeggen meer pillen dan ooit om überhaupt te kunnen rijden. Haar arts gaf uiteindelijk groen licht, maar een medaille zat er niet in. In de laatste rit tegen winnares Lollobrigida kon ze het tempo niet volgen en eindigde ze als elfde, op ruim twintig seconden van het podium. Toch werd haar aanwezigheid op deze afstand al als grootste prestatie werd gezien.

Emotioneel afscheid voor legende van de sport

Volgens Timmer was het duidelijk dat Sablikova met een dubbel gevoel haar opwachting maakte. "Ze was super emotioneel en het publiek ging ook helemaal voor haar klappen", vertelt de oud-olympisch kampioene. "Dan voel je wel een beetje de pijn. Het is het einde van een hele lange carrière waarin ze ons allemaal enorm veel schaatsplezier heeft gegeven."

Na afloop volgde ondanks het teleurstellende resultaat een diepe buiging richting het publiek én naar Lollobrigida, die het gebaar beantwoordde. Het stadion reageerde met een staande ovatie. Van verdriet was nauwelijks sprake: Sáblíková balde haar vuist en genoot zichtbaar van het moment. In Tsjechië werd het treffend samengevat: 'zo neemt een legende afscheid'.

Nog één laatste optreden

Timmer begrijpt dat het afscheid binnenkwam bij veel schaatsliefhebbers. "Ze heeft zo lang op het hoogste niveau meegedraaid. Dan doet het wat als je weet dat dit het einde is." De Tsjechische schaatsicoon schreef olympische geschiedenis met drie gouden, twee zilveren en twee bronzen medailles. Vooral op de 3.000 en 5.000 meter drukte ze jarenlang haar stempel en maakte ze concurrentes als Ireen Wüst het leven zuur.

Sablikova kan nog in actie komen op de 1.500 meter, maar een medaille wordt daar niet verwacht. Daar staat ze wél samen aan de start met haar vriendin Nikola Zdrahalova. Hoe het ook afloopt: met zes olympische deelnames en een indrukwekkende erelijst laat ze een erfenis achter als één van dé boegbeelden van het schaatsen van de afgelopen jaren.