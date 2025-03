Emotionele Erben Wennemars reageert op sensationele wereldtitel Joep: 'Het is te veel voor mij op dit moment'

Joep Wennemars werd zaterdag op sensationele wijze wereldkampioen op de 1000 meter tijdens de WK afstanden in Hamar. Hij was met een baanrecord te sterk voor topfavoriet Jordan Stolz en vloog na afloop direct zijn vader Erben in de armen. Die was ook emotioneel.

Met tranen in zijn ogen verscheen de voormalig schaatskampioen bij NOS. "Deze zag ik niet aankomen, maar het was gewoon een hele goede rit", zei Erben over zijn zoon. "Ik wist wel dat hij goed was en dat hij voor het eerst echt fit was. Hij heeft natuurlijk begin dit seizoen een blessure gehad."

Vlak voor de start van het seizoen moet Joep nog geopereerd worden aan zijn knie. Nu besluit hij zijn schaatsjaar met een wereldtitel. Dat deed hij met een ijzersterke rit, waarover Erben als analist graag wat meer uitleg geeft.

Emotioneel

"Ik hoef geen analyse van de rit", onderbreekt presentator Henry Schut hem. De trotse vader vindt het vervolgens moeilijk om zijn emotie onder woorden te brengen. "Ik vind het gewoon heel mooi. Maar het is te veel voor mij nu op dit moment", begint hij.

"Dit is gewoon Joep: ik wist dat hij hard kon schaatsen, maar niet dat hij dit kon", brengt hij uit met tranen in zijn ogen. De oud-schaatser had op de dag van de race geen contact met zijn zoon. "Expres niet. Hij had een lastige tegenstander met Laurent Dubreuil en als ik dan met hem praat ga ik toch dingen zeggen als: 'wat als dit of dat scenario...' Dat moet je eigenlijk niet doen."

'Ik wilde er absoluut niks mee te maken hebben'

Joep moest het in de wedstrijd namelijk zelf oplossen. "Als ik daar dan iets over ga zeggen gaat hij dat misschien meenemen, terwijl je intiutief vanuit je eigen hart moet rijden. Daarom wilde ik er absoluut niks mee te maken hebben vandaag. Hij heeft het echt op zijn manier gedaan. Echt briljant. Dat baanrecord is ook echt heel goed." De 22-jarige klokte 1:08.05.

'De vader van'

Vervolgens ademt hij nog een keer diep uit en geeft hij de microfoon terug aan Mark Tuitert, die samen met Ireen Wüst analist is tijdens de WK. Als de oud-olympiër weg is grappen ze nog even met presentator Schut: "Die man die hier net stond dat was 'de vader van', toch."

Erben Wennemars

Joep Wennemars wordt vaak nog gezien als de zoon van Erben. Maar met zijn wereldtitel heeft hij laten zien wat hij zelf in huis heeft. Het 49-jarige schaatsicoon won twee bronzen medailles op de Olympische Spelen en pakte zelf zes keer goud op de WK afstanden.