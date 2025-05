Erben Wennemars ondergaat samen met zijn zoon loodzware uitdaging: 'Enorm genoten'

De sportieve ambities binnen de familie Wennemars lijken geen grenzen te kennen. Na de gouden medaille van Joep Wennemars in Hamar en de deelname van Erben aan de marathon van Rotterdam, stond dit weekend een bijzondere uitdaging op de agenda: een dubbele Hyrox voor vader en zijn jongste zoon Niels.

Het is algemeen bekend dat Erben en zoon Joep Wennemars een sportief hart hebben. Maar ook Niels, de jongste zoon van Erben en het broertje van Joep, weet indruk te maken met een sportieve prestatie. Onlangs was hij deelnemer aan een Hyrox, en hoewel het loodzwaar was, leek het hem toch goed bevallen te zijn en gooide hij er dit weekend nog een schepje bovenop.

Oud-topschaatser Erben Wennemars ziet af bij zware test in Thialf: 'Ze waren super streng' Erben Wennemars heeft vrijdagavond meegedaan aan een Hyrox op bekend terrein, namelijk in Thialf. De oud-schaatser maakte gebruik van zijn topsportervaring, maar stond wel onder streng toezicht van de jury.

'Zo erg zelfs'

"Enorm genoten", schrijft Niels op Instagram bij beelden van zijn Hyrox-deelname in Heerenveen. "Zo erg zelfs dat ik met mijn vader meedoe aan een Hyrox Double". Ook voor pa Wennemars is het niet de eerste keer dat hij meedoet aan de loodzware fitnesswedstrijd. De 49-jarige plaatste zich onlangs zelfs voor het WK Hyrox dat komende zomer gehouden wordt in Chicago.

Erben en Niels deden het erg goed, want ze eindigden zondag uiteindelijk als zevende bij de duo's. Ze deden in totaal 55 minuten en 41 seconden over de Hyrox en kwamen daarmee maar 37 seconden tekort ten opzichte van de podiumplekken.

De passie voor de Hyrox werkt schijnbaar aanstekelijk, want niet veel later dan het bericht op Instagram van Niels Wennemars, liet zijn schoonzus Suzanne Schulting op Instagram weten ook bij de Hyrox te zijn. Zij was echter niet aanwezig als deelnemer, maar kwam naar Thialf om haar zusje en deelnemer Jolien aan te moedigen.

Marathon

Oud-topschaatser Wennemars is nog alles behalve klaar met sporten. Niet alleen doet hij zondag wederom mee aan een Hyrox met zijn jongste zoon, ook liep hij onlangs opnieuw mee met de NN Marathon in Rotterdam. Daar liep hij samen met andere oud-topschaatsers Sven Kramer, Thomas Krol en Wouter Olde Heuvel. Krol liep de beste tijd, maar het record onder de oud-schaatsers bleef in handen van Wennemars.

Ex-topschaatsers maken indruk bij marathon Rotterdam; Erben Wennemars houdt record in handen Oud-topschaatsers Sven Kramer, Thomas Krol, Erben Wennemars en Wouter olde Heuvel hebben zondag indruk gemaakt tijdens de 44e editie van de NN Marathon. Van het viertal haalde Krol de beste tijd, al lukte het hem niet om het record van Wennemars uit 2021 te verbeteren.

In 2021 finishte hij de marathon van Rotterdam met een tijd van 2:47:43. Zijn persoonlijke record. Hoewel het hem tijdens de marathon dit jaar niet lukte om die tijd te verbeterde, finishte hij samen met Sven Kramer in een nette tijd van 3:07:33.

'Next level' moment tussen topschaatsster Suzanne Schulting en vriend Joep Wennemars: 'Zo zenuwslopend' Het was een bijzonder schaatsseizoen voor Suzanne Schulting. De meervoudig olympisch kampioene shorttrack koos vorig jaar voor het eerst volledig voor het langebaanschaatsen. Ze werd onder meer wereldkampioene én kreeg een relatie met Team Essent-collega Joep Wennemars. Met hem beleefde ze in maart een heel bijzonder moment.

Voetbalsupporters

Naast het schaatstalent, de deelname aan Hyrox-wedstrijden en het rennen van marathons, koestert de familie ook nog een passie voor voetbal. Pa Wennemars en zijn twee zoons zijn al sinds jaar en dag vaste bezoekers van thuiswedstrijden van PEC Zwolle. Joep Wennemars, seizoenskaarthouder bij de Zwollenaren, werd onlangs zelfs nog gehuldigd tijdens een thuiswedstrijd van de club, vanwege zijn sportieve prestatie in Hamar.