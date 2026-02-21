Erben Wennemars denkt dat het bij de mannen erg lastig gaat worden om Jordan Stolz te verslaan op de mass start. De oud-schaatser was bijzonder onder de indruk van het gemak waarmee de Amerikaan over het ijs gleed in zijn halve finale in Milaan.

Tijdens de eerste halve finale was het Stolz die met vijf punten uit de tussensprints een goede uitgangspositie pakte en de finale haalde. Tot twee keer toe was hij erg dominant in de tussensprints tegen onder andere Jorrit Bergsma. De Nederlander pakte één keer de volle buit van drie punten bij een tussensprint, maar verder niets. Uiteindelijk ging Bergsma op basis van tijd alsnog door terwijl toppers als Daniele Di Stefano aan de verkeerde kant van de streep uitkwamen.

Wennemars was vooral onder de indruk van de sterke Stolz. "Het gemak waarmee hij die sprints wint. Ik weet niet hoe ze hem zometeen moeten verslaan in de finale", vertelt Wennemars over Stolz bij de NOS. "Dan moeten ze de wedstrijd heel hard maken. Continu uitputten, maar ook niet in een keer door rijden. Als je in een keer doorrijdt, kan hij zo makkelijk meeglijden. Omdat hij zo goed op die schaats staat. Er zijn zo veel manieren waarop Stolz heel gevaarlijk kan worden."

'Ik denk dat het heel lastig is'

Het puntensysteem in de halve finale is volgens Wennemars en zijn collega Irene Schouten een erg lastig aspect in de tweede halve finale. "Ik denk dat het heel lastig is. Ook zo’n Stolz. Die had eigenlijk genoeg punten, maar die bleef maar rijden om zeker te weten dat hij er ook bij zou zitten. In die finale hebben we daar geen last van. Dan is de nummer één, twee en drie ook echt het podium." Bergsma wist zich dus al te plaatsen en in de tweede halve finale lukte het ook Stijn van de Bunt om een plaatsje in de eindstrijd te bemachtigen.