Een drieklapper heeft topschaatser Jordan Stolz (21) (nog) niet te pakken bij de Olympische Winterspelen in Milaan, maar de Amerikaan heeft wel al tweemaal goud en eenmaal zilver binnen. Treedt de verzadiging een beetje op na zoveel succes?

Stolz begon al op jonge leeftijd eremetaal te verzamelen. Op zijn 18e was hij de sterkste bij de WK afstanden op de 500, 1000 en 1500 meter. Het jaar daarop (WK afstanden 2024) prolongeerde hij al die titels en inmiddels is hij tevens regerend wereldkampioen allround.

Na zijn olympiche titels op de 500 en 1000 meter plus zilver op de 1500 maakt hij zaterdag nog kans op de massastart in Milaan.

Eric Heiden

Voor de Spelen begonnen leek het mogelijk dat Stolz de vijfklapper van zijn landgenoot Eric Heiden kon gaan evenaren bij deze Winterspelen. De schaatslegende won in 1980 in eigen land alle vijf individuele afstanden. Maar Stolz besloot zich in Milaan te richten op vier afstanden en bemoeide zich niet met de team pursuit. Daardoor was vijfmaal goud sowieso onmogelijk.

Heiden stopte na die Spelen van 1980 met schaatsen. Hij was pas 21. Net zo oud als Stolz nu is, dus. Heiden wilde het proberen als profwielrenner, toevallig ook een ambitie die Stolz heeft. Dus de vraag dringt zich op: ziet Stolz zichzelf nog jarenlang meedoen op de langebaan?

Olympische Winterspelen in Utah

Na zijn zilveren plak op de 1500 meter werd dat aan het wonderkind gevraagd. Specifiek werd hem gevraagd of hij nog minstens door zal gaan tot 2034. Dan vinden de Olympische Winterspelen namelijk plaats in Salt Lake City, in zijn thuisland dus. En dat blijkt hem inderdaad te moriveren.

Stolz zei namelijk tegen USA Today: "Ja, ik denk wel dat ik het zo lang ga uithouden. Dat is nog acht jaar vanaf nu. Ik denk dat ik nog wel kan verbeteren. Ik ben nu al sterk en denk dat ik het wel vol kan houden."

Vader Dirk Stolz

De vader van Jordan Stolz, Dirk Stolz, zei eerder tegen de krant dat hij met zijn zoon heeft gesproken over die Winterspelen van 2034 in Salt Lake City. "Als je ooit met pensioen gaat, doe dat dan in 2034, na de Winterspelen in eigen land", zo luidt het advies van Stolz senior richting zijn zoon.



