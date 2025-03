'Even helemaal niks' voor Joy Beune: schaatskoningin onthult heerlijke vakantieplannen met vriend Kjeld Nuis

Als het aan Joy Beune ligt, heeft ze haar schaatshoogtepunt nog lang niet bereikt. De toprijdster, die op de WK afstanden in Hamar drie keer goud won, vertelt aan Sportnieuws.nl dat ze 'gegarandeerd voor goud' wil gaan tijdens het aankomende olympische seizoen.

Joy Beune bekroonde zichzelf drie keer met goud tijdens de WK afstanden in Hamar. Een mooie afsluiting van het schaatsseizoen van de 25-jarige rijdster van Team IKO, die na dit weekend lekker gaat genieten van een welverdiende vakantie met vriend Kjeld Nuis en zijn zoon Jax. Maar stilstaan bij dit succesvolle weekend doet de schaatskoningin nauwelijks, voor de camera van Sportnieuws.nl stelt ze gelijk nieuwe doelen voor volgend seizoen.

'Spannend en lang weekend'

Het was een enerverend weekend voor Beune, die van te voren al het doel om drie keer goud te winnen gesteld had: "Ik probeerde echt rustig te blijven, want ik moest drie afstanden rijden en ik wilde drie keer goud behalen, dus het was een spannend en lang weekend."

'Gegarandeerd voor goud'

Hoewel de schaatsster eerst lekker van haar rust gaat genieten, denkt ze alvast aan het komende seizoen: "We gaan nu een olympisch seizoen tegemoet, dat wordt ongetwijfeld spannend, maar ik heb er veel zin in," zegt de energieke schaatsster.

Ze stelt zichzelf meteen een nieuw doel voor volgend seizoen: "Het is niet gegarandeerd dat het volgend seizoen net zo goed gaat, maar ik ga heel hard mijn best doen deze zomer. Gegarandeerd voor medailles schaatsen kan ik wel aan wennen, en hopelijk wordt dat volgend seizoen gegarandeerd voor goud. Maar daar moet ik wel heel hard mijn best voor gaan doen."

Vakantie

Nu het schaatsseizoen erop zit, kunnen de schaatsers genieten van een welverdiende vakantie. Beune gaat daar samen met Nuis zeker van profiteren. "Ik kan nu even lekker uitrusten, heb geen verplichtingen en geen schaatsen, dus ik ga daar volop van genieten," vertelt ze.

"Ik ga even lekker naar de zon met Kjeld, en we brengen ook nog een weekje door met Kjelds zoontje tijdens de meivakantie. Daar kijk ik erg naar uit: even naar de zon, niks moeten, en lekker de fiets meenemen," aldus de schaatskoningin van Hamar.

