Bijzondere tatoeage Kjeld Nuis krijgt 'gouden glans' dankzij zijn geliefde schaatskoningin Joy Beune

Joy Beune kroonde zich zondag tot de koningin van Hamar tijdens de WK afstanden. Na haar overwinningen op de 3000 meter en in de achtervolging veroverde de Nederlandse schaatsster ook de 1500 meter, waarmee ze niet alleen gouden medailles binnensleepte, maar ook een speciale tattoo in figuurlijke zin een gouden kleur gaf.

Na haar fantastische weekend tijdens de WK afstanden in Hamar, waar Beune maar liefst drie keer het hoogste podium beklom, zette de schaatskoningin haar naam wederom stevig op de internationale kaart. Haar gezicht is nu simpelweg onlosmakelijk verbonden met de kleur goud. En dat maakt niet alleen de blondine zelf blij, maar ook iemand die een prominente tattoo van haar gezicht heeft, waardoor die prent nu extra symbolische waarde heeft gekregen.

'Nooit ruzie'

Nuis liet vorig jaar een bijzondere tatoeage op zijn onderarm zetten en deelde later op Instagram de beelden van het hoofd van Beune zoals dat 'voor altijd' op zijn onderarm staat. "Nu kom je nooit meer van me af", schreef Nuis destijds met enige humor bij de post. "En als we ruzie hebben doe ik gewoon lange mouwen aan…" Beune kon een reactie niet achterwege laten. "Wij hebben toch nooit ruzie?" De twee topschaatsers hebben al sinds 2019 een relatie en wonen samen in Heerenveen.

Wereldkampioene in de Playboy

Beune kroonde zich in Hamar op de 3000 meter en de teampursuit (samen met Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenwoud) tot wereldkampioene. Overigens trok de 25-jarige topschaatsster van Team IKO-X2O in december van 2024 ook veel aandacht buiten de ijsbaan met een naaktreportage in de Playboy. Het bleek een groot succes, want het kerstnummer kreeg zelfs een herdruk. “Ik had niet verwacht dat er zoveel over de toonbank zouden gaan,” liet een enthousisate Beune destijds weten. “Ik krijg alleen maar leuke reacties en hoor dat mensen het ontzettend stoer vinden.”

Teleurstellend WK voor Kjeld Nuis

Zelf beleefde Nuis een teleurstellend WK afstanden. Op de 1000 en 1500 meter werd de 35-jarige schaatser van Team Reggenborgh respectievelijk zevende en zesde. In aanloop zorgde Nuis voor de nodige opschudding door zichzelf te blesseren bij het kapot trappen van een plastic stoeltje.

