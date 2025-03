Kjeld Nuis en Joy Beune beleven geheimzinnig onderonsje na behalen wereldtitel Beune

Joy Beune zorgde met drie gouden medailles bij de WK afstanden in Hamar voor een indrukwekkende prestatie, en dat moest natuurlijk worden gevierd met haar vriend Kjeld Nuis. Direct na haar zege op de 1500 meter meldde Nuis zich zondag aan de zijkant van de baan om zijn vriendin uitbundig te feliciteren, waarna de twee een geheimzinnig onderonsje hadden.

Het was even spannend voor de schaatskoningin, die aanvankelijk niet helemaal tevreden leek met haar tijd van 1:55:28 op de 1500 meter, wat haar in elk geval van brons zou verzekeren. De rit van Miho Takagi moest toen nog komen. Maar na deze rit bleek haar ontevredenheid ongegrond. Haar tijd werd niet verbeterd, waardoor de schaatsster opnieuw een gouden medaille veroverde.

Voormalig wereldkampioene Antoinette Rijpma-de Jong pakte het zilver met een tijd van 1:55:50. Marijke Groenewoud behaalde geen podiumplaats. Met een tijd van 1:56:26 was de Nederlandse goed voor een zesde plaats.

Onderonsje

Nadat de laatste rit voorbij was en Beune opgelucht adem kon halen, kwam een trotse Nuis naar de zijkant van de baan om zijn vriendin te feliciteren. De schaatskoningin werd eerst overspoeld met kusjes en knuffels, waarna ze samen een selfie maakten. Ook de NOS merkte dit op: "Socials worden steeds belangrijker voor iedereen," zei de commentator.

Vervolgens was te zien hoe Nuis zijn hand voor zijn mond hield en iets tegen zijn vriendin zei, waardoor de camera's niet konden vastleggen wat ze bespraken. "Ja, hij houdt even zijn hand voor zijn mond, zodat we niet mee kunnen kijken," zei de NOS-commentator lachend.

Valse start

Een kleine trilling voor het startschot zorgde er zondag bij de 1500 meter voor dat Beune een valse start kreeg te verduren. Een lastig begin voor de Nederlandse, die in haar rit in de eerste bocht voorbij werd gereden door Francesca Lollobrigida. Maar de Nederlandse topschaatsster knokte zich hierna alsnog tot de eerste plek op het podium.

Naast het goud op de 1500 meter veroverde Beune ook de wereldtitel op de 3000 meter en was ze samen met Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud ook de beste op de teampursuit. Met drie keer goud is ze de schaatskoning van de WK afstanden in Hamar geworden.

