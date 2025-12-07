Michel Mulder heeft in een Instagram-post een update gegeven over zijn gezondheid. Het is inmiddels vijf weken geleden dat de voormalig olympisch kampioen zich liet opereren aan een goedaardige tumor in zijn hoofd. Het herstel gaat voorspoedig, maar Mulder deelt ook iets wat nog niet wil herstellen.

Mulder was lange tijd een begenadigd schaatser met als hoogtepunt het jaar 2014. In die jaargang werd hij wereldkampioen sprint in het Japanse Nagano en pakte hij zijn eerste olympische titel op de 500 meter in het Russische Sotsji. Mulder is inmiddels 39 en al een aantal jaar gestopt. Twee jaar geleden werd er een goedaardige tumor in zijn hoofd ontdekt. De oud-schaatser moest onder het mes en verloor tijdens die ingreep zijn gehoor aan de rechterkant. Vijf weken na die operatie deelt hij dus een update over zijn herstel.

'Laatste weken veel hoofdpijn gehad'

Mulder beleefde dit weekend een mijlpaal door voor het eerst weer uit eten te gaan sinds de ingreep. "Je denkt misschien wat vliegt de tijd. Heb ik geen last van. Stil liggen en weinig bewegen is niet m’n hobby. Wel nodig helaas! Vandaag voor het eerst uit eten geweest weer, spannend. Beetje voor de drukte en aan de zijkant van het restaurant en dat ging prima", vertelt Mulder bij een foto waar hij net wil beginnen aan een carpaccio.

Volgens Mulder gaat zijn herstel voorspoedig, maar toch deelt hij ook nog wat klachten te hebben. "De laatste weken veel hoofdpijn gehad. Vooral met wakker worden en s’avonds voor het slapen gaan. Gelukkig gaat dat nu de goede kant op. Warmtekussen van was m’n grote vriend. Elke dag rondje wandelen met de hond. In huis wat dingen oppakken. Bakjes koffie drinken met visite en lekker sport kijken op TV", vertelt Mulder over de activiteiten die hem helpen in zijn herstel.

Enige klacht

Mulder vertelt wel dat hij nog één klacht heeft die nog niet weg wil gaan. Hij hoopt vurig dat hier wel nog vooruitgang in zal gaan komen. "Enige klacht, naast hoofdpijn, is nog mijn zicht. Het beeld komt nog wat vertraagd binnen. Vooral als ik mijn hoofd snel beweeg. Hoop dat dit toch echt wel beter gaat worden nog. Daar gaan we voor. Buiten lopen en steeds een focuspunt in de verte pakken terwijl ik met m’n hoofd draai." Ook dankt de oud-schaatser iedereen die hem heeft gesteund met lieve berichten.