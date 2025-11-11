Ex-topschaatser Michel Mulder heeft zich uitgesproken over de eerste dagen na zijn operatie. De 39-jarige moest een tumor in zijn hoofd laten verwijderen en dat was niet zonder risico. Ook het herstel is van groot belang.

"Het herstel gaat naar omstandigheden goed", vertelt Mulder via Instagram. De operatie is inmiddels tien dagen geleden. Bij de schaatser werd twee jaar geleden een goedaardige tumor ontdekt tussen de hersenstam en de kleine hersenen in zijn hoofd. Een operatie was op den duur onvermijdelijk, maar kon eerst nog worden uitgesteld. Door de groei van de brughoektumor moest Mulder er toch echt aan geloven.

De operatie ging goed, al is de olympisch kampioen aan één kant doof na de ingreep. Mulder wist van tevoren dat de kans groot zou zijn dat hij zijn gehoor zou verliezen. Toen hij wakker werd uit de narcose bleek inderdaad dat hij doof was aan de rechterkant.

'Schade compenseren

De klachten zullen vanaf nu hopelijk minder worden. Hij behield het gevoel in zijn gezicht en was daar ontzettend blij mee. "Ik heb iets te gek gedaan in het begin", zegt Mulder over zijn herstel. "Maar inmiddels weer de stijgende lijn te pakken. Op naar beter."

Dinsdag mogen zijn hechtingen eruit en kan Mulder alweer wat meer. "Behoorlijk klaar met al het rusten en liggen de hele tijd", aldus de oud-schaatser. "Verder mijn hersentjes aan het werk zetten om de schade zo goed mogelijk te compenseren. Dat zal tijd nodig hebben, maar goed. Als ik sneller naar de finish kan, zal ik het proberen."

Zingen

De operatie heeft mogelijk ook gevolgen voor zijn nieuwe carrière. Mulder stond namelijk recent nog op het podium als musicalzanger. De 39-jarige Zwollenaar hoopt dat te kunnen blijven doen. 'De acceptatie van doof zijn aan één kant komt stap voor stap. Of ik er nog mee kan zingen? Dat ga ik snel ondervinden — en ik ga er mijn uiterste best voor doen. Misschien komt er zelfs wel een mooi lied uit voort', zei hij na de operatie.