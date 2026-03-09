Erben Wennemars denkt dat het zo goed als onmogelijk wordt om Femke Kok te verslaan op de sprintafstanden in de komende jaren. De ex-topschaatser denkt dat de sprintster daarom misschien op zoek moet naar andere uitdagingen en noemt er een aantal op.

Kok completeerde afgelopen schaatsweekend een perfecte reeks tijdens de WK sprint. Ze won alle afstanden waar ze aan de start stond, waardoor ze met overmacht de wereldkampioene werd. En dat na de Olympische Winterspelen waar Kok ook al liet zien dat ze ijzersterk was, met goud en zilver op de 500 en 1000 meter. Na de WK was ze zelf erg blij dat ze de focus had kunnen houden en de knop had kunnen omdraaien voor het toernooi in Thialf. Wennemars is het daar zeker mee eens.

De oud-topschaatser vindt het ook heel knap dat Kok na de olympische periode weer zo goed kan zijn op de WK. "Ik denk dat er heel veel stress van alle Nederlanders afviel. Dat okt heeft er zo ongelofelijk hard ingehakt. Bij alles en iedereen. Dit zijn de eerste Winterspelen geweest met publiek en dichtbij. Dit momentum was veel groter dan dat we aan de voorkant gedacht hebben."

'Ze heeft geen enkel foutje gemaakt'

"Ik vind het heel knap dat ze het hele jaar door zo dominant is", zo vertelt een enthousiaste Wennemars in de NOS Schaatspodcast over de wereldkampioene sprint. "Ze heeft geen enkel foutje gemaakt. Een paar jaar geleden dachten we bij Jordan Stolz, die blijft de komende tien jaar schaatsen en dan kunnen we daar alleen maar achteraan rijden. Nou dat gevoel heb ik nu ook een beetje bij Kok. Wie gaat haar nou verslaan op de 500 meter", zo vergelijkt Wennemars de Nederlandse topschaatsster met de Amerikaanse schaatssensatie.

Nieuwe uitdagingen voor Kok

Wennemars denkt zelfs dat Kok op zoek moet gaan naar nieuwe uitdagingen en de oud-schaatser doet alvast wat suggesties. "Deze vrouw is de komende jaren moeilijk te verslaan. Dan moet ze echt nieuwe uitdagingen gaan zoeken, bijvoorbeeld op de 1500 meter. Ze heeft als junior ook allround geschaatst, dus dat zou ze ook een keer kunnen doen. Maar die vrouw is zo constant en technisch zo goed en vast. Die gaan we nog lang zien."