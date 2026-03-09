Sprintkoningin Femke Kok staat bekend om haar snelheid op de korte afstanden, maar misschien ligt er in de toekomst wel een verrassende uitdaging voor haar klaar. Volgens schaatsicoon Marianne Timmer zou de Nederlandse met haar enorme voorsprong op de 500 meter namelijk ook interessant kunnen zijn op een WK allround.

Kok liet zelf al eens vallen dat ze misschien voor de lol eens een 3000 meter wil rijden. Daarmee rijst ook meteen de vraag hoe ver de sprintspecialiste zou kunnen komen op een allroundtoernooi. Zou de olympisch kampioene met haar enorme voorsprong op de 500 meter misschien zelfs ooit het WK allround kunnen winnen? In gesprek met Sportnieuws.nl reageert Timmer op dat scenario. "Het is wel interessant om te kijken hoe ver ze is gekomen, want die 1500 meter is natuurlijk ook zeer goed."

'Begin er dan nog maar eens aan'

Volgens Timmer heeft Kok al laten zien dat ze meer kan dan alleen sprinten. Juist daarom is de oud-schaatsster benieuwd wat er mogelijk is als ze zich ook op de langere afstanden zou richten. "Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat zij uit de drie kilometer kan halen."

Daarnaast zou Kok volgens Timmer op een allroundtoernooi meteen een groot voordeel hebben op de kortste afstand. De sprintspecialiste rijdt op de 500 meter vaak meerdere seconden sneller dan haar concurrenten, waarmee ze direct een flinke voorsprong opbouwt. "Zij is natuurlijk gauw al drie seconden sneller dan de rest op de 500 meter. En begin er dan nog maar eens aan."

Femke Kok succesvol als allroundster?

De drievoudig olympisch kampioene wijst daarbij ook op een eerder sterk optreden van Kok op een langere afstand. De sprintspecialiste reed op de Winterspelen in Milaan een sterke 1,5 kilometer. "Femke heeft ook op de Spelen gewoon een hele goede 1500 meter gereden. Die reed natuurlijk in haar eentje in de eerste rit. En toch zat ze maar drie tienden van het podium af." Volgens Timmer laat dat zien dat Kok misschien wel meer inhoud heeft dan vaak wordt gedacht. "Met een goede kruising had ze daar gewoon ook op het podium kunnen staan."

Daarom zou Timmer het niet gek vinden als Kok eens een uitstapje maakt naar de langere afstanden. Bijvoorbeeld door een keer een 3000 meter te rijden om te zien waar haar limiet ligt. "Misschien is het wel leuk dat zij dat een keer gaat rijden. Eens kijken hoe ver ze kan komen als ze tussen de allrounders meedoet."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de WK sprint en allround in Thialf dieper in de prestaties van de Nederlandse schaatsers duikt.