Femke Kok kroonde zich deze week voor de eerste keer tot wereldkampioene sprint en daarmee eindigde ze haar seizoen in stijl. De topschaatsster was

Kok liet in Thialf zien dat ze haar vorm van de Olympische Winterspelen ook bij het toetje van het schaatsseizoen nog had, want ze reed met vier zeges naar de wereldtitel sprint. Daarbij hielp het uiteraard dat concurrenten als Jutta Leerdam en Miho Takagi niet meededen, maar het is de vraag of zij Kok hadden kunnen verslaan. De Nederlandse reed op de 500 meter een baanrecord op de eerste omloop en was op de tweede maar net iets minder snel.

'Kers op de taart'

Met een wereldtitel sprint na olympisch goud en zilver op de Winterspelen in Milaan kon Kok ook niet anders dan tevreden zijn over haar seizoen, zo vertelde ze bij de NOS. "Het is de kers op de taart. Het was echt een heel goed seizoen en begon super met een wereldrecord."

Kok was namelijk al erg goed bij de eerste World Cup in Salt Lake City. Daar verpulverde ze het twaalf jaar oude wereldrecord van Sang-Hwa Lee en zelf had ze dat niet zien aankomen. "Ik had niet van tevoren bedacht dat het voor dit jaar zou lukken dus dat overkwam me. De rest van het seizoen was constant en ging gewoon heel erg goed."

'Het waren chaotische dagen'

Dat was een understatement, want Kok heeft inmiddels 26 keer een 500 meter gewonnen en de belangrijkste zege kwam vorige maand op de Winterspelen. Ondanks dat hoogtepunt was de scherpte er deze week in Thialf nog altijd, want met vier geweldige races werd ze voor het eerst wereldkampioene sprint.

"Dat was echt mooi", vertelde Kok over hoe ze het toernooi in Thialf had beleefd. "Ik wist niet heel goed wat ik kon verwachten. Het waren chaotische dagen na de Spelen. Dat dit er nog uitkomt, is alleen maar mooi."