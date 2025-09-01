Tijdens de Olympische Winterspelen draait het natuurlijk om de sportieve prestaties van topatleten, maar toch is een relletje nooit ver weg. Tijdens de vorige Spelen in Beijing (2022) werd er tijdens een schaatsrel woest naar de Nederlanders gewezen. Een Nederlands schaatsicoon moest toen de boel sussen en blikt daar in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud met Marianne Timmer op terug.

Op de vorige Winterspelen werd de Zweedse schaatser Nils van der Poel olympisch kampioen op de 5000 en 10.000 meter. Minstens zo memorabel was echter zijn uitbarsting richting de Nederlandse schaatsbond tijdens het toernooi. Nadat er tijdens de Spelen een artikel verscheen over een Nederlandse ijslobbyist die voor Nederlanders wilde dat het ijs zo hard en koud mogelijk was in China, ontplofte de Zweed.

Corruptie, gruweldaad en gênant

Hij sprak onder meer van corruptie, een gruweldaad, noemde de lobby 'het grootste schandaal in onze sport' en vond het zelfs gênant voor alle Nederlandse schaatsers. Grote woorden, die vanuit Nederlands kamp niet onbeantwoord konden blijven. De chef de mission van Team NL, oud-topschaatser Carl Verheijen, moest daarom in actie komen.

In gesprek met Marianne Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud blikt Verheijen, die ook deze Spelen chef de mission is, terug op het 'akkefietje met de ijsmeester'. Aan Timmer legt Verheijen uit hoe hij vervolgens te werk ging om de boel te sussen.

Afgehandeld met Zweden

"Dan gaan we analyseren: waar komt het vandaan? Wanneer is het eerst signaaltje gekomen? Is daar goed op gereageerd door ons of de KNSB, of door degene die verantwoordelijk voor was? Uiteindelijk moet je deéscaleren en ga je met de Zweedse chef de mission zitten: hoe ga je het oppakken? Toen hebben we het afgehandeld en de volgende dag was het rustig."

Bommetje door Nils van der Poel

Dat was geen vanzelfsprekendheid, want de hele sportpers stortte zich op de rel. Volgens Verheijen is dat ook niet zo raar. "Zeker aan het begin van de Spelen zijn er weinig resultaten en is iedereen op zoek naar nieuws. Dat mag ook. Dat was een bommetje..."

Uiteindelijk denkt Verheijen dat eerlijkheid in zulke situaties het beste is om de boel weer rustig te krijgen. "Als je transparant bent en uitlegt hoe het is... Dan krijgt het een goede oplossing. Maar het hoort bij de Spelen, zeker als iedereen over de hele wereld naar de sporters kijkt. Dat hoort er gewoon bij."

Revanche Nils van der Poel

Van der Poel haalde uiteindelijk zijn gram en won twee olympische medailles. Dat jaar pakte hij ook de titel tijdens de WK allround, terwijl hij een jaar eerder al twee wereldtitels op de WK afstanden greep. Aan het eind van het seizoen in 2022 kondigde hij als 25-jarige schaatser het eind van zijn carrière aan. De Zweed trad de jaren daarna nauwelijks in de publiciteit.

Dromen van Goud met Carl Verheijen

In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud ontvangt drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer voormalig topschaatser Carl Verheijen. Hij is de komende Winterspelen wederom aanwezig, maar dan als chef de mission. Die rol vervulde hij eerder al tijdens de Spelen van Beijing in 2022. Verheijen vertelt wat de belangrijke rol precies inhoudt, zijn verwachtingen van de Spelen en de grote rol die zijn vader heeft in zijn carrière.