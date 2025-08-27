Met het schaatsseizoen voor de deur begint de spanning al toe te nemen voor de toppers. Zo wacht voor Jutta Leerdam het seizoen van de waarheid en in aanloop naar de Winterspelen in Italië kreeg ze al een eerste waarschuwing. Een signaal dat wel op begrip kan rekenen bij olympisch kampioenen Naomi van As en Ellen Hoog.

Het was voormalig topschaatser Jan Ykema die zijn mening over Leerdam niet onder stoelen of banken stak in de Sportnieuws.nl-podcast Schaatsinside. "Ze is een diva", zei hij onder meer. "Dat is altijd wel even leuk voor de sport. Maar er moet wel gepresteerd worden." De 62-jarige Fries hoopt van harte dat de Westlandse haar droom waar gaat maken op de Spelen. (Luister de podcast hieronder.)

Jake Paul

Leerdam is bijzonder populair en heeft miljoenen volgers op sociale media. Daarop worden fans meegenomen in het leven dat de 1000 meter-specialiste leidt met haar verloofde Jake Paul. De boksende influencer woont in Puerto Rico en ook hij is bijzonder populair op onder meer Instagram en TikTok. Op de gedeelte filmpjes is te zien hoe de twee keihard trainen en ook hoe zij genieten van het leven van een internationale superster.

'Dat vergeet je bijna'

"Ykema stelde dat ze zich wel echt moet focussen op de prestaties en dat ze wel heel veel bezig is met het leven ernaast", hoorde voormalig tophockeyster Hoog, zo vertelt ze in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast die ze maakt met Naomi van As.

"Ze zet ook wel weer het schaatsen op de kaart. Veel mensen die haar volgen, gaan ook het schaatsen volgen, terwijl ze dat misschien nog nooit hadden gedaan. Maar hij zei ook dat ze wel echt op haar prestatie moest gaan focussen. En niet op al die poespas eromheen."

"Nee, want die maanden gaan nu wel echt tellen", merkt Van As, die uitrekent dat de Spelen over een maand of vijf op het programma staan. "Dat vergeet je bijna een beetje, want het is zulk lekker weer buiten.”

Olympisch Kwalificatie Toernooi

Hoog: “Milaan komt eraan, het OKT komt eraan.” Het befaamde en uiterst belangrijke Olympisch Kwalificatie Toernooi staat tussen kerst en oudjaar op de planning. Daar moeten de schaatsers hun ticket voor het evenement in Milaan gaan verdienen.

"De schaatsers hebben gewoon de hele zomer op het ijs gestaan natuurlijk", aldus Van As, al jaren samen met schaatsicoon Sven Kramer. Hoog: “Ja, en de ogen zijn zó op haar gericht natuurlijk. Ik ben zo benieuwd hoe zij het gaat doen deze winter.”

Goud op de Spelen

Leerdam (26) is geen onderdeel van de gevestigde schaatsploegen en heeft haar eigen team gecreëerd. Terwijl rivalen als Femke Kok en Angel Daleman op een geheel verzorgd trainingskamp gaan met hun ploegen, moet de Westlandse net even wat meer zelf regelen.

Dat haar prestaties daar niet onder hóeven te lijden, toonde ze vorig jaar aan met onder meer zilver (500 meter) en brons (1000 meter) op de WK afstanden. Op de Spelen geldt voor haar echter maar één kleur medaille, zo vertelde ze eerder al: goud.

Op haar indrukwekkende erelijst ontbreekt vooralsnog een olympische titel. Volgend jaar zou weleens haar laatste kans kunnen zijn, aangezien ze nadrukkelijk door heeft laten schemeren dat het daarna mooi is geweest met het schaatsen.

