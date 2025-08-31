Hij is inmiddels 50 jaar oud, maar Carl Verheijen maakt zich wederom op voor de Olympische Winterspelen. De voormalig topschaatser gaat uiteraard niet zelf voor de medailles, maar heeft wel een cruciale taak bij Team NL. In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud legt hij aan drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer uit wat zijn takenpakket tijens de Spelen in Milaan is.

Voormalig langebaanschaatser Verheijen is namelijk chef de mission van het Nederlandse team. Dat was hij al tijdens de vorige Winterspelen in Beijing. De chef de mission heeft de leiding over een olympisch landenteam en is verantwoordelijk voor allerlei zaken voorafgaand en tijdens het toernooi.

Wat doet chef de mission?

Waar de sporters topprestaties moeten leveren, geldt dat ook voor Verheijen. Want wat doet een chef de mission zoal? "Van alles", zo verzekert de vijftiger. "We zijn het aanspreekpunt van de Nederlandse pers, commerciële partijen, voor Italiaanse organisatiecommittee. Je bent de vertegenwoordiger en boegbeeld voor Team NL. Binnen Team NL organiseren we alles optimaal voor onze sporters, zodat ze in die vier jaar geen verhinderingen van ons hebben maar juist nog beter presteren om die medailles te halen."

Van alles álles weten

Dat betekent dat je geen steekje kan laten vallen. "We moeten van alles álles weten. Op het moment dat het dan fout gaat, moeten we snel schakelen en het kunnen oplossen. Dat is vaak het moeilijkste, maar ook het mooiste wat we kunnen doen. Met ons netwerk en de kennis die we hebben, kunnen we het oplossen. Als het goed is zal je mij weinig zien en als er wat aan de hand is, dan moet ik naar voren stappen."

Lange dagen voor Carl Verheijen

Voor Verheijen begint een dag tijdens de Spelen al vroeg met vergaderingen waar alle andere chef de missions ook bij zijn. Vanaf dat moment kan er van alles gebeuren wat Verheijen moet oplossen. Van het regelen van een fiets tot het helpen van een medaillewinnaar.

"Dan belt Irene Schouten: wat moet ik aan bij een ceremonie?", zo geeft Verheijen een voorbeeld. "Of Ik ben mijn rugzak kwijt. Na de vergadering ga je kijken bij de schaatsers, shorttrackers of Kimberley Bos om te kijken wat er nodig is om te presteren. Maar we moeten natuurlijk niet elke dag élke minuut aanwezig zijn. Iedereen is lekker vier jaar bezig en zit niet te wachten op een chef de mission die op elke minuut zit te kijken."

Zorgen om het vervoer in Milaan

Verheijen is al meermaals in Milaan geweest om te kijken wat voor eventuele problemen kan zorgen. Over één aspect maakt hij zich druk. "Ik ben benieuwd hoe het met vervoer gaat. Er zijn vier olympische dorpen, zes plekken waar gesport wordt. Dat is zó verspreid en zo ver van elkaar. Met allemaal tweebaansweggetje... We zijn er in de zomer, najaar en voorjaar geweest. Dan kun je er wel doorheen rijden. Maar dan heb je geen slecht weer én geen tienduizenden mensen die er ook doorheen gaan. Er kan wel zes uur tijdsverschil in zitten met de auto."

Van het padje raken

Al met al zit Verheijen er bij Timmer relaxed bij. De man die als schaatser twee keer olympisch brons won en vijftien WK-medailles heeft weet dat het tijdens Milaan ongetwijfeld hectisch wordt. "Er gaat echt wel iets gebeuren waar we van het padje raken, dat gebeurt bij elke Spelen. Maar de voorbereiding gaat zoals we willen."

Dromen van Goud met Carl Verheijen

In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud ontvangt drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer voormalig topschaatser Carl Verheijen. Hij is deze Spelen wederom aanwezig, maar dan als chef de mission. Die rol vervulde hij eerder al tijdens de Spelen van Beijing in 2022. Verheijen vertelt wat de belangrijke rol precies inhoudt, zijn verwachtingen van de Spelen en de grote rol die zijn vader heeft in zijn carrière.