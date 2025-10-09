Ex-topschaatser Erben Wennemars en zijn zoons Joep en Niels houden wel van een sportieve uitdaging. Ze gaan altijd tot het gaatje, zelfs als dat pijn doet. Dit keer gaat het om een wereldrecordpoging.

De 20-jarige Niels deelt de uitdaging op Instagram. "Ik introduceer de Buffeltoren." Samen met zijn vader Erben bezocht hij de toren in vechtdal voor een unieke prestatie. Hij wil zo snel mogelijk de trappen beklimmen. "De plek waar pijn een nieuwe dimensie heeft gekregen", leidt hij zijn poging in. "Hier ga ik een wereldrecord zetten."

"Dit stukje staal is de grondlegger van de familie Wennemars", vervolgt hij over de trappen. "Ook mijn vader, mijn broer, mijn oom en mijn neven hebben hier het zuur in hun mond gewerkt. Hier zijn wij gevormd." De druk was dus groot om de familie-eer hoog te houden.

Vader Erben telt af voor de eerste poging van Niels en moedigt hem aan terwijl hij de treden beklimt. "Die eerste trap is zo moeilijk", zegt Niels bij poging twee. "Zeik niet zo, man", schreeuwt Erben hem toe.

'Alsof ik op de Spelen stond'

"Mijn vader en ik gingen allebei iets te goed op in onze rol. We gingen hier voor de lol heen, maar het voelde alsof ik op de Olympische Spelen stond." Maar na een aantal pogingen wordt de pijn Niels toch teveel. Hij is al een paar keer met zijn scheen op het harde staal geklapt. "Het wereldrecord staat voor nu op 15.16 seconden. Maar dit wordt vervolgd."

Ook schaatskampioen Joep ziet het wel zitten om het record op zijn naam te zetten. "Ik ga binnenkort het wereldrecord verbreken", reageert hij. "De enige comment waar ik voor vreesde", merkt Niels vervolgens op.

Joep Wennemars

Joep is in de voetsporen van Erben getreden op het ijs. De regerend wereldkampioen op de 1000 meter staat voor een belangrijk olympisch seizoen. De 49-jarige Wennemars pakte in zijn carrière nooit het goud op de Winterspelen, maar wel twee bronzen medailles.

Inmiddels is hij net als zoon Niels groot fans van Hyrox. Dat is een combinatie van hardlopen en fitnessoefeningen. Erben mocht zelfs deelnemen aan de WK in Chicago.