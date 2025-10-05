Wie Wennemars zegt, zegt schaatsen. De familie is al tientallen jaren een bekende naam in de schaatswereld. Erben boekte in de jaren '90 en '00 grootse successen en nu timmert zijn zoon Joep behoorlijk hard aan de weg. Dat deed hij uiteraard met behulp van zijn vader, al is zijn rol de afgelopen jaren flink veranderd.

Als kind wist Joep al snel dat hij zijn vader wilde opvolgen, ook omdat hij als klein kind zag hoeveel mensen er bij het afscheid van zijn vader waren. "Dat er zichbaar emoties waren bij mensen en zoveel mensen op afkwamen, was voor mij heel indrukwekkend", weet de Team Essent-schaatser nog in gesprek met drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer.

In de Sportnieuws.nl-serie Dromen van Goud legt hij uit hoe belangrijk de rol is die zijn vader heeft gespeeld in zijn loopbaan. "Immens groot", zo stelt de 22-jarige. "Tot op de dag van vandaag denk ik. Hij is er altijd bij geweest vanaf het begin en dat is hij nu nog steeds." Zo leverde de WK afstanden van eerder dit jaar prachtige beelden op, toen Joep zijn emotionele vader Erben in de armen vloog na het winnen van de 1000 meter.

Andere rol voor Erben Wennemars

Vader Erben is dus heel belangrijk, maar zijn zoon geeft toe dat de tijden zijn veranderd en dat geldt ook voor de rol die senior heeft. "Nu heeft hij meer een adviserende rol in plaats van een bepalende." Toch is de 49-jarige sportgekke ex-schaatser onmisbaar voor Joep. "Hij is mijn steun en toeverlaat. Wat ik ook heb, ik kan bij hem terecht."

Volgens Timmer is dat enorm prettig, zeker omdat Erben alles snapt wat Joep meemaakt of nog gaat ondervinden. Daar sluit de schaatser zich bij aan. "Ik ben ook gewend om me te omringen met mensen die dat ook begrijpen. Dat is zeker een voordeel."

Doelen van Joep Wennemars

Met een wereldtitel op zak is Joep hard op weg om dezelfde status als zijn vader te bereiken. De doelen die hij voor zichzelf stelt, komen behoorlijk overheen met hoe veel mensen zijn vader zien. "Ik wil graag een gerespecteerde topsporter zijn, iemand die grote prijzen heeft gewonnen en dat herhaaldelijk doet. Ik wil graag iets moois achterlaten en ik denk dat de wereldtitel van dit jaar een heel mooie start is. Op deze voet wil ik graag verder en ik denk dat ik dat in me heb."

Sportnieuws.nl Dromen van Goud met Joep Wennemars

Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer spreekt voor de videoserie Sportnieuws.nl Dromen van Goud in aanloop naar het nieuwe seizoen met de grote namen uit de schaatswereld. De gesprekken met schaats(st)ers en coaches geven een bijzonder inkijkje in het leven op en naast de ijsbaan. In deze aflevering is Joep Wennemars te gast. Hij bespreekt zijn voorbereiding op het olympische schaatsjaar en gaat in op zijn band met trainer Jac Orie, vader Erben Wennemars en geliefde Suzanne Schulting.