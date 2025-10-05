Het schaatsseizoen gaat bijna écht van start, maar nu al laten enkele toppers uit schaatsland bijzondere dingen zien. Erben Wennemars, in het verleden erg succesvol in de sport, kon zijn ogen niet geloven toen hij dit weekend één Nederlandse vrouw zag schitteren op het ijs.

Femke Kok zorgde namelijk voor een bijzondere prestatie. De specialiste op de 500 meter en 1000 meter baarde opzien door voor het eerst in jaren weer eens een 1500 meter te rijden. En hoe! Tijdens haar eerste wedstrijd over 1500 meter in ruim twee jaar verbaasde ze de schaatswereld met een baanrecord in Heerenveen. Ze reed de 1:52,95 van Antoinette Rijpma-De Jong uit de boeken: 1.52,69.

Zelf kon Kok het niet geloven en ook de hele schaatswereld leek wel wat verbaasd. Wennemars (49) was er in Heerenveen bij en sprak zondag in de talkshow RTL Tonight zijn bewondering uit voor de topschaatsster. "Daar gebeurde echt iets bijzonders", zo trapt hij zijn relaas af.

Ongeloof bij Erben Wennemars

"Ik zat gisteren echt te kijken en dacht: 'dit kan niet, dit bestaat niet.' Want ze reed een baanrecord op de 1500 meter. Zij is drievoudig wereldkampioene op de 500 meter, kan hele goede 1000 meters rijden, maar heeft drie jaar geen 1500 meter gereden. Gisterenavond reed ze, in een olympisch jaar, een baanrecord."

Wennemars vindt zijn lofzang voor Kok volledig terecht, want volgens de voormalig topsprinter is het een abnormaal knappe prestatie. "Een baanrecord in Heerenveen, dat moet je vergelijken met een wereldrecord. En dan ook nog in een trainingswedstrijdje. Dat ze dat kan... Niemand wist dat ze dit kon."

Drie keer goud in Milaan?

Nu de schaatswereld dat wel weet, worden de verwachtingen groter. Wennemars kan nu al niet wachten op de Olympische Winterspelen. Rijdt Kok daar straks alle drie de afstanden? Wennemars durft een gewaagde uitspraak wel aan. "Zij kan gewoon drie gouden medailles winnen in Milaan."

Kok zelf ook vol verbazing

Kok zelf liet na haar geweldige race bij de NOS al weten hoe blij ze er mee was. "Toen ik over de finish kwam, riepen mensen: 'je hebt een baanrecord!'. En ik dacht: huh, wat zeggen zij nou? Want ik was er oprecht niet meer bezig. Dit had ik eigenlijk helemaal niet verwacht, omdat mijn focus dit seizoen echt op de 500 en 1000 meter ligt. Dus dit komt wel als een verrassing."