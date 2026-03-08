Marijke Groenewoud eindigde zondag voor de tweede keer op rij als tweede bij de WK allround. De topschaatsster leek even te mogen dromen van de wereldtitel, maar moest uiteindelijk haar meerdere erkennen in Ragne Wiklund. Voormalig rijder Erben Wennemars vertelde na afloop waar Groenewoud het had laten liggen.

Groenewoud was in Thialf dankzij haar sterke optredens op de langste afstanden de beste Nederlandse, maar kon de titel niet veroveren. Dat was grotendeels te wijten aan de 500 meter, want daarop verloor ze zaterdag bijna een halve seconde op de uiteindelijke winnares Ragne Wiklund.

Zelf liet ze direct na het einde van het kampioenschap weten dat ze baalde van de kortste afstand en dat begreep Wennemars maar al te goed. "Daar verliest ze het kampioenschap mee", begint de voormalig topschaatser direct heel stellig bij de NOS. Wel plaatst hij daar ook nog een kanttekening bij. "Alhoewel, het is wel veel rekenen, want anders had Wiklund misschien een beter vijf kilometer gereden. Die heeft ze op safe gereden.

'Hier moest het gebeuren'

"Vorige week reed ze harder", vervolgt Wenemars, die daarmee doelt op haar optreden bij de NK allround. De topschaatsster kwam toen na 38,88 over de finish en was dit weekend 0,44 seconde langzamer dan op het ijs in Heerenveen. Uiteindelijk bleek het verschil met Wiklund in het eindklassement slechts 0,63 punt en dat maakt het ongetwijfeld extra vervelend.

Toch kan Groenewoud, die in Milaan vorige maand olympisch kampioene op de mass start werd. "Dat is allemaal rekenen, je hebt er allemaal niks aan. Dit is het kampioenschap, hier moest het gebeuren en hier reed ze die tijd, dan moet ze ongelofelijk blij zijn met een tweede plek op de WK allround."

Beste Nederlandse

Groenewoud was de enige Nederlandse schaatsster op het podium bij de WK allround. Achter Wiklund en Groenwoud werd de afzwaaiende Miho Takagi derde. Regerend kampioene Joy Beune eindigde als vierde, terwijl Antoinette Rijpma-De Jong genoegen moest nemen met een vijfde plek in het klassement.