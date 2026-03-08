Voor Marijke Groenewoud leek de WK allround een soort déjà-vu van de afgelopen keer. Wederom reed de 27-jarige schaatster een goed toernooi, maar wederom kwam ze nipt te kort voor de titel. Desondanks kijkt Groenewoud positief terug op het toernooi, al baalt ze van de 500 meter.

Bij het ingaan van de laatste dag leek het al schier onmogelijk dat één van de Nederlandse deelneemsters nog de titel zou grijpen. Immers was de Noorse Ragne Wiklund zeer goed bezig, en ging ze samen met Miho Takagi aan de leiding. Toch probeerde Groenewoud op zondag nog één keer alles te geven. En ze kwam heel dichtbij.

Vijf kilometer

De 1500 meter werden een prooi voor Joy Beune, maar Groenewoud deed daarin goed mee. Op de afsluitende vijf kilometer, normaal het domein voor Groenewoud als specialist in de langste afstanden, reden de twee tegen elkaar. Dat deed de Friezin zo goed dat ze de druk bij Wiklund legde. Toch ging de Noorse er nog onder door, waardoor het voor de Nederlandse dus opnieuw zilver werd.

"Die laatste drie afstanden waren best goed. Ik reed alleen een mindere 500 meter. Dan telt het snel op wat je moet goed maken en dat red ik niet tegen Wiklund", aldus de atlete van Team AH Zaanlander na afloop tegen de NOS. Op de kortste schaatsafstand eindigde Groenewoud teleurstellend als elfde, waardoor er meteen een groot gat was met de top.

'Lastig'

"Ik was een halve seconde langzamer dan de week ervoor (op de NK allround, red.), dus dat is iets te veel", vertelt ze daarover. "Ik reed een goede vijf kilometer, maar je weet ook dat Wiklund een goede voorsprong heeft en een goede vijf kilometer kon rijden. Dus ik wist dat het lastig werd, maar Wiklund heeft het heel goed gedaan."

In principe is Groenewoud tevreden, al zit de tegenvallende 500 meter nog altijd in haar hoofd. "Ik ben op zich tevreden, alleen baal ik van de 500 meter. Maar Wiklund is in super goede vorm. Ik sprak haar in de inloophal en ze was er eigenlijk helemaal klaar mee, maar wel veel respect voor haar."

Vakantie

Aangezien ze vorige WK allround ook al als tweede eindigde, toen achter Beune, wist Groenewoud dus hoe het voelde. "Ik sta liever een treetje hoger, maar ben blij met de afstanden die ik gereden heb", laat de schaatster optekenen. Voor haar zit het lange seizoen er nu eindelijk op. "Die twee weken na de Spelen zijn bizar snel gegaan, maar ik ben blij dat het er op zit. En nu vakantie", zo besluit de olympisch kampioene op de mass start.