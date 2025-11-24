Casey Dawson maakte afgelopen schaatsweekend in Calgary furore met de winst en een toptijd op de 5000 meter. Mark Tuitert was ook aanwezig en wilde de Amerikaan feliciteren met zijn winst, maar toen zag hij iets heel geks. Door een verloren weddenschap had Dawson een aantal opvallende voorwerpen bij.

"Ik liep langs hem en feliciteerde hem en hij had zijn telefoon vast met een voet eraan", vertelt Tuitert bij de schaatspodcast van de NOS over de bizarre ontmoeting met Dawson na diens zege op de 5000 meter. "Een roze voet als handvat van zijn telefoon. Hij had ook een roze tasje waar zijn schaatsen inzitten. Echt zo’n kindertasje, dus ik dacht waar slaat dit op. En toen vertelde hij het dus."

Vervolgens laat men een fragment van Tuitert zijn Instagram horen. Daarin legt Dawson uit waarom hij met de roze voet en het roze tasje rondliep in Calgary. "Ik moet deze meenemen tot de Olympische Spelen. Ik heb een weddenschap verloren en moet ze bijhouden. Het was een weddenschap over Fantasy Football voor de NFL in de Verenigde Staten."

Weddenschap met de Pain Train

Tuitert vertelt ook over de straffen die in voorgaande jaren aan het verliezen van de weddenschap hingen. "Hij vertelde dat ze elk jaar een weddenschap doen met The Pain Train, de Amerikaanse ploegenachtervolging die iedereen naar huis rijdt momenteel. Vorig jaar verloor een van zijn teamgenoten de weddenschap en die moest met een koekenpan rondlopen bij alle wedstrijden. Nu verloor hij en moest hij dus met een roze tasje en een telefoon met zo’n grote voet rondlopen tot aan Milaan."

Voormalig olympisch kampioen Tuitert kan zijn lach niet inhouden als hij denkt aan de verloren weddenschap van Dawson, maar hij ziet zeker ook een goed iets in de situatie. “Maar als ik dat zie denk ik wel: ‘Ja, dit is een team.’ Dat je grappen kan maken met elkaar, dat je los kan zijn met elkaar."

Jorrit Bergsma

Tafelgenoot Jorrit Bergsma laat weten dat bij zijn Team Albert Heijn-Zaanlander dit soort weddenschappen niet gehouden worden. “Nee, nee, gelukkig niet. Ik heb zijn ploeggenoot vorig jaar wel eens zien rondlopen met dat pannetje. Ethan Cepuran had zijn telefoon op een pannetje inderdaad. Dat is wel om te lachen.”