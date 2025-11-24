Jorrit Bergsma eindigde in een gigantisch sterk deelnemersveld als twaalfde op de vijf kilometer in Calgary. Maar liefst vier schaatsers waren sneller dan het oude baanrecord van Sven Kramer op dezelfde afstand. De 39-jarige Bergsma was onder de indruk van het 'bizarre niveau' op de 5 km en ziet in dat de voorsprong die hij vroeger op de rest had, inmiddels verdampt is.

"Het niveau is bizar hoog", vertelt Bergsma in de schaatspodcast van de NOS over het algemene niveau van de schaatsers in Calgary. "In 2014 toen ik olympisch kampioen werd (op de 10 kilometer red.), toen staken ik en Sven Kramer er bovenuit. Bob de Jong reed toen wat matig, maar een Bart Swings was nummer vier. Wij hadden een marge van twintig seconden op de rest, maar die is nu wel weg. Voor mij is het zaak om het uiterste uit mezelf te halen en dat is het enige wat ik kan doen. Als er straks bij het okt twee/drie man sneller zijn dan ik, dan is dat zo."

Bergsma reed in zijn rit op de vijf kilometer een rechtstreeks duel met Ted-Jan Bloemen. De Canadees eindigde als derde met een toptijd waar de Nederlander van onder de indruk was. "Die van Bloemen lag ik op half baan bijna. Hij kan het wel echt op deze baan. Hij heeft wel vaker zo gereden, ook in de B-groep. Je weet dat hij goed uit de voeten kan op deze baan. Voor mij was het zaak om bij hem te blijven en een degelijke rit weg te zetten. Ik reed van de week niet zo heel bijzonder hier, maar die van Ted-Jan was wel heel bijzonder. Dan duiken er nog drie man onder het oude baanrecord. Dat is echt bizar." De vijf kilometer werd in Calgary gewonnen door de Amerikaan Casey Dawson.

Massastart

Ook tijdens de massastart kon Nederland geen hoge ogen gooien. Bart Hoolwerf moest het daar afmaken voor ons land, maar Bergsma vertelt dat de Nederlanders op die afstand niet goed zaten. "We hebben onze puntjes meegepakt, maar we hadden wel op wat meer gehoopt. Mijn moment kwam vandaag niet, dan moet Hoolwerf het doen in de sprint. Zo’n massastart is gewoon heel erg chaotisch, er zijn twintig man die de beste positie willen hebben." Hoolwerf en Bergsma eindigden respectievelijk als nummer zeven en acht bij de massastart.

Olympische Spelen

Na een vraag of Bergsma het nog in zich heeft om bij de beste schaatsers mee te doen op de vijf kilometer, durft hij zelfs al vooruit te kijken naar het okt en de Olympische Spelen. "Ik heb vier jaar geleden nog 6.07 in Thialf gereden. Als het goed loopt, dan moet ik die tijden gewoon kunnen rijden. Ik verwacht niet een heel snelle ijsbaan daar in Milaan. Misschien is dat wel in mijn voordeel. Ik moet zorgen dat ik mijn nog individueel plaats. Dat is wel het belangrijkste doel."

Schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?