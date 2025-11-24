De slotdag van de World Cup schaatsen in Calgary leverde weer flink wat Nederlands succes op. De vrouwen waren de beste op de ploegenachtervolging, Femke Kok stond op het hoogste treetje van een historische podium op de 500 meter en ook pakte Nederland twee wereldrecords. Bekijk hieronder de uitslagen.

De dag in Canada stond voornamelijk in het teken van de teamonderdelen. Er werd afgetrapt met de ploegenachtervolging en dat leverde voor Nederland goud op bij de vrouwen en brons bij de mannen. Dat was een flinke opsteker na de decepties van vorige week.

Het was daarna tijd voor de 500 meter en het was de vraag of Femke Kok haar wereldrecord van Salt Lake City nog verder aan kon scherpen. Dat lukte haar niet, maar ze pakte wel de zege. Direct achter Kok eindigden er liefst vier Nederlandse vrouwen. Van hen reed Angel Daleman zelfs een wereldrecord uit de boeken.

Op de mass start pakte Marijke Groenewoud een zilveren plak, maar bij de mannen was er geen eremetaal. Toch werd de dag mooi afgesloten voor Nederland, want op de mixed relay waren Chloé Hoogendoorn en Wesly Dijs in een wereldrecord de besten.

Uitslag ploegenachtervolging (vrouwen)

Uitslag ploegenachtervolging (mannen)

Uitslag 500 meter (vrouwen)

Uitslag 500 meter (mannen)

Uitslag mass start (vrouwen)

Uitslag mass start (mannen)

Uitslag mixed relay (Wesly Dijs en Chloé Hoogendoorn)

