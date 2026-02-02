Michel Mulder werd drie maanden geleden geopereerd aan een goedaardige hersentumor, maar het gaat inmiddels weer 'wonderbaarlijk goed' met hem. In RTL Tonight vertelt de oud-schaatser over zijn revalidatie en hoe hij het leven weer oppakt na de risicovolle ingreep.

Als olympisch kampioen van 2014 stopt Mulder in 2020 met schaatsen. Na zijn pensioen deed hij mee aan het bekende TV-programma Stars on Stage, een show waarin bekende Nederlanders zonder zangachtergrond optreden. Mulder won het programma, maar toen was al bekend dat hij een goedaardige tumor in de hersenen had. De oud-schaatser moest onder het mes en inmiddels is hij in revalidatie na die ingreep.

'Het gaat wonderbaarlijk goed'

Bij RTL Tonight geeft Mulder een positieve update. Volgens de oud-schaatser zit 'sporten er nog niet in' enkele maanden na zijn ingreep, maar gaat het wel 'wonderbaarlijk goed' met hem. Mulder deelt in zijn eerste tv-optreden na de ingreep ook welke risico's er allemaal rondom de operatie hingen. "Ik ben zo blij dat ik mijn gezicht kan bewegen. Dat is wel een risico van deze operatie, dat je aangezichtzenuw geraakt wordt en dat je verlamd wordt aan een kant. Dat is gelukkig niet gebeurd."

Mulder krabbelt inmiddels weer op na de operatie, maar soms heeft hij het mentaal nog lastig in bepaalde situaties. "De prikkels zijn nog veel en qua werk probeer ik het weer een beetje op te pakken. Het is zoeken naar de juiste energie." Nadat de tumor werd ontdekt, moest Mulder na twee jaar wachten concluderen dat hij onder het mes moest, maar het liefst had hij die timing anders gezien. "Toen heb ik nog wel even gevraagd of ik nog een half jaartje mocht wachten, want ik ben trainer en de Olympische Spelen komen eraan. Alleen merkte ik aan de reactie wel dat ik het snel moest doen. Dan ging gezondheid voor alles."

Voor Mulder was het belangrijk om de ingreep binnenskamers te houden, aangezien hij niet wilde dat er te veel aandacht voor kwam. "Ik heb dat bewust een beetje buiten de media gehouden. Ik wist niet hoe ik eruit zou komen en ik wilde niet dat het een hele poppenkast zou worden."

Zingen

Mulder heeft nog wel wat klachten, zoals 'hoofdpijn gedurende de dag'. Toch is hij erg blij dat het bij minimale klachten gebleven is, vergeleken met andere lotgenoten die dezelfde operatie ondergingen. "Ik beweeg nog een beetje als een robot en mijn nekspieren zijn wat stijf", vertelt Mulder over wat hij overhield aan de ingreep. De schaatser is daarna ook doof aan een oor, maar hij hoopt zijn hobby zingen uiteindelijk weer op te kunnen pakken.